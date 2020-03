La patronne de la Fédération australienne, Raelene Castle, a annoncé une baisse de 50 % de son salaire sur les trois prochains mois afin d’aider la fédération à survivre à la crise du coronavirus. Son salaire annuel actuel est 815 000 dollars australiens (450 000 euros). Elle a également déclaré que de nouvelles réductions de coûts interviendraient afin de présever l’économie du rugby. Après avoir annoncé un "think tank" sur la future structure du jeu lors de l'assemblée générale annuelle de lundi, elle a refusé de garantir l'existence des quatre équipes de Super Rugby au-delà de la fin de l'année. "Nous n'en sommes tout simplement pas à ce stade pour le moment. La survie pour les trois prochains mois est l'élément le plus important...

Nous avons proposé ce matin d'avoir un groupe de réflexion qui rassemblerait toutes les parties prenantes clés du jeu et commencerait à réfléchir à certains de ces scénarios sur les options du jeu qui pourraient être envisagées. Interrogée sur la viabilité des franchise engagées en Super rugby : "Pour le moment, nous avons des contrats en place pour fournir une structure de Super Rugby, avec quatre équipes, et c'est le modèle sur lequel nous travaillerons. Mais il serait fou de ne pas réfléchir à d'autres scénarios." Elle a ajouté : "Ce que je sais, c'est que nous aurons toujours du rugby de base et nous aurons toujours les Wallabies et les Wallaroos (la sélection à XIII) et autres et nous travaillerons pour faire en sorte qu'après cette période, le jeu soit au plus fort possible."