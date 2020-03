Pour la première fois Bill Beaumont, le président de World Rugby s'est exprimé sur l'épidémie de coronavirus. "C'est une période difficile et sans précédent pour notre société et notre sport. Notre responsabilité première et immédiate est d'assurer la santé et le bien-être de la famille du rugby mondial et de supporter tous ensemble celles et ceux qui sont dans le besoin dans le besoin." L'ancien international anglais est aussi entré plus avant dans les problèmes spécifiques au monde du rugby, évoquant notamment la réunion virtuelle qu'il a vécu lundi soir avec les présidents des nations majeures.

Bill Beaumont s'est également exprimé sur la réunion par visioconférence effectuée lundi soir avec les dirigeants des nations majeures (six nations du Nord, quatre nations du Sud, le Japon et les Fidji). La discussion a commencé à évoluer les dommages économiques et à réfléchir à un nouveau calendrier pour disputer les matchs qui pourraient être annulés comme les deux tests des Français en Argentine. "Nous examinons attentivement la planification de scénarios pour les matchs internationaux prévus cet été. si un tel plan était nécessaire, tout en envisageant des moyens d'optimiser le calendrier des compétitions internationales pour tous lorsqu'il sera sûr et approprié de reprendre nos activités."