La RFU a révélé le coût d'une éventuelle annulation des tests de l'automne. Elle sera énorme, de l'ordre de 107 millions de livres et si ils devaient se jouer à huis-clos, la perte est estimée à 85 millions de livres. L'Angleterre était censée affronter la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, les Tonga et l'Australie à Twickenham. "C'est un manque à gagner énorme et nous allons faire ce que nous pouvons pour le surmonter" a déclaré Bill Sweeney, directeur exécutif de la RFU.

Il a par ailleurs expliqué que la RFU avait perdu 15 millions de livres à cause de l'épidémie et que même dans le cas où les tests de novembre avaient lieu, le manque à gagner monterait à 32 millions de livres sur l'année 2020. Bill Sweeney a indiqué qu'il avait baissé sa rémunération de 25% à l'instar de plusieurs cadres de la RFU, dont Eddie Jones .