Il en faudra, de l’optimisme, pour se dire que cette année 2021 sifflera la fin d’un bal nauséabond et destructeur, qui mit à terre la planète sport et la planète tout court, dans le sillage d’une Covid-19 dont on ignorait tout il y a un an, et qui s’est, depuis, fait une bien triste popularité.

Le rugby, comme les autres sports et tous les pans de l’économie, a donc grandement souffert de cette année 2020 où l’on parla de contaminations, de huis clos et de risques de faillite bien avant de parler de ballon. En 2021, tout s’arrête ? Les dernières informations ne disent malheureusement pas cela. On reconfine en Irlande et en Angleterre, où une nouvelle souche plus contaminante vient d’apparaître. On n’exclut pas une telle éventualité en France et la survie de l’actuelle Champions Cup à autant de contraintes est en question.

Une vie à reprendre

Plus loin, l’Afrique du Sud relance ses états d’alerte et se questionne sur la tenue de la tournée des Lions ; les jeux Olympiques de Tokyo sont toujours soumis à l’incertitude et, avec eux, la saison de rugby à VII. Autant de nouvelles qui retardent le soulagement.

Alors, face à tant d’interrogations qui perdurent et plombent le moral, il est temps de se tourner vers du positif. La campagne de vaccination qui s’ouvre en Europe est évidemment porteuse de multiples espoirs, vers une sortie de crise. Si tout veut sourire, 2021 sera l’année du retour à la normale. L’année d’après, où les Bleus, séduisants, rêvent de devenir finalement victorieux. Où le Top 14, orphelin d’un champion en 2020, devrait à nouveau graver un nom en bas du Brennus, sur la case 2021. Où le rugby reprendrait son chemin de vie et de joies. Tout simplement.