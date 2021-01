Le principe : des donateurs, à titre individuel ou au nom d’entreprises, pouvaient acheter une brique sur laquelle figurerait son nom de "donateur". Plusieurs formules proposées, de 30 € à 150€ (avec, à chaque fois, une réduction d’impôt de 66 %). Une démarche innovante et vite couronnée de succès : ils sont près de 19 500 à avoir procédé à l’achat d’une brique, au cours de l’année 2020. Cette opération aura finalement rapporté 1,3 million d’euros au club haut-garonnais. Une aubaine, en ces temps de vache maigre où les huis clos qui perdurent mettent les clubs en péril.

"Si on doit demain jouer à huis clos, notre club a une espérance de vie de 40 jours. Il faut à tout prix que l’État et l’ensemble de nos élus prennent conscience de la spécificité du rugby et de son financement", clamait le président toulousain dès le printemps dernier. Il a été entendu sur les aides. Et les revenus provenant du Mur de soutien sont une nouvelle bouée pour son club, même si les fonds récoltés devraient en priorité être allouées au fonds de dotation du club. Ce fonds finance la formation des jeunes, et toutes les actions sociétales et caritatives du Stade, comme l’initiation au rugby dans les quartiers de Toulouse. "Avec la somme récoltée, nous pouvons financer deux années complètes de formation et d’actions du club", expliquait Didier Lacroix, en août dernier.

Face à un tel succès, ce n’est pas un mais trois murs qui seront construits dans l’enceinte toulousaine. La construction du premier s’est achevée la semaine dernière. Deux autres suivront.