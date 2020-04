La crise sanitaire et la suspension de la saison 2019/2020 aura des conséquences dramatiques sur les budgets de certains clubs de Top 14 ou de Pro D2. De toute évidence, certains d'entre-eux seront mêmes menacés de dépôt de bilan une fois que le déconfinement sera prononcé par le gouvernement. Les joueurs ? Ils seront eux-aussi frappés de plein fouet par les conséquences du Covid 19. Pascal Forni, un agent représentant plusieurs centaines de joueurs professionnels en Top 14 et Pro D2, explique en préambule : « Retenez bien ce que je vous dis : on se dirige vers des drames familiaux et sociaux. Le joueur non-conservé se retrouvera bientôt dans une merde noire. Il ne peut trouver un nouveau club, il ne peut trouver une maison ailleurs... Il est perdu, ne sait pas quoi faire... »

Afin de limiter l'impact néfaste de la crise sanitaire sur les rugbymen professionnels et leurs familles, Pascal Forni propose donc la mesure suivante aux dirigeants du rugby pro français et, plus précisément, au comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby : « Il faut sortir les chômeurs du salary cap. C'est la seule condition à ce qu'ils trouvent au plus vite un nouvel employeur et puissent avoir, in fine, un salaire décent ». Sera-t-il entendu par Paul Goze, le président des présidents ?