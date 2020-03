Le Covid-19 ? Romain Loursac connaît, malheureusement. Parce que l’ancien arrière de Lyon, dont la particularité est d’avoir poursuivi ses études de médecine pendant sa carrière professionnelle, était aussi le médecin du XV de France féminin durant le Tournoi, et notamment lorsque leur match en Ecosse fut annulé le 6 mars dernier, la faute à un cas de coronavirus détecté au sein du XV du Chardon. "Nous avons en effet déjà côtoyé ce virus à Glasgow, lorsque le match a été annulé à la veille d’être disputé. À partir de là, on se doutait bien que le match de l’Irlande n’aurait pas lieu, mais pas encore de ce qui allait se passer aujourd’hui…"

Parce que la crise du Covid-19 a subitement pris une ampleur telle qu’on ne vous fera pas l’affront de vous en rappeler les conséquences. La faute à un message officiel qui s’est dilué entre le rassurant et le catastrophisme, avec en point d’orgue la tenue des élections municipales le week-end dernier. "Même nous, le personnel soignant, nous avons contribué à ce que ce message se dilue, admet Loursac. Ce n’est que lorsqu’on a eu des retours de la part de nos confrères italiens ou de l’Est de la France qu’on a commencé à mieux appréhender les choses. Oui, le message n’a pas été clair au départ, il ne pouvait pas être bien reçu et on a pris quatre ou cinq jours de retard. Comme le reste des citoyens, les joueurs du Lou n’avaient pas vraiment compris qu’il était important de ne pas se réunir. Cette fois, il n’y a plus d’ambiguïté."

