Coronavirus : le point sur la suite des compétitions

Va-t-on assister à un chamboulement extraordinaire dans la fin de saison du ballon ovale ? Les déclarations de la ministre des Sports Roxana Maracineanu ce lundi ne laissent plus place au doute. "Nous sommes dans un contexte exceptionnel et le monde sportif doit participer à l'effort collectif". Sur le sol hexagonal, le Top 14, qui reprend le 21 mars, mais aussi le Pro D2 ainsi que toutes les divisions fédérales sont impactés juqu'à au moins la mi-avril. "Il faudra que les organisateurs s'adaptent aux nouvelles règles en limitant leur jauge à 1000 personnes en comptant les participants ou en préférant le huis clos lorsque celui-ci est rendu possible", a indiqué Roxana Marcineanu.

Suite à ces nouvelles mesures, le Top 14 et le Pro D2 devraient donc se jouer à huis clos jusqu'au 15 avril. Les trois prochaines journées des deux divisions professionnelles sont donc concernées (J18, J19 et J20 de Top 14 et J24, J25 et J26 de Pro D2). "Nous travaillons au quotidien avec les organisateurs à des solutions pour étudier les modalités de dédommagement des spectateurs qui ont acheté leurs billets", a tenté de rassurer la ministre des Sports. Du côté des championnats amateurs, de la Fédérale 1 jusqu'à la 4ème série, les matchs seront maintenus mais limités à 900 spectateurs.

Prévus entre le 3 et le 5 avril, les quarts de finale des deux Coupes d'Europe sont également impactés. Toulon - Castres et Bordeaux-Bègles - Édimbourg (Challenge Cup), ainsi que Clermont - Racing 92 et Toulouse - Ulster (Champions Cup) devraient se jouer à huis clos.

Et quid du 6 Nations ? Si les rencontres masculines Écosse-Italie, Italie-Angleterre et France-Irlande ont officiellement été reportées, le match Pays de Galles-Écosse devrait finalement être maintenu. Du côté du Tournois Féminin, si la rencontre Écosse-France a été reportée, la dernière journée se jouera bien, mais à huis clos. Idem pour la dernière journée du Tournoi U20.

Selon nos informations, France-Irlande devrait se jouer le 31 octobre prochain au Stade de France.

Baptiste Pery