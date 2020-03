Coronavirus : la FFR alerte ses licenciés

Un "contournement" de la loi qui déplaît forcément en haut lieu, et a incité le gouvernement à y faire la chasse. Et pour cause ! Au-delà des risques de propagation du virus, la pratique du sport à trop haute intensité peut avoir un effet néfaste sur le système immunitaire. Un message que la FFR a rappelé à tous ses licenciés cette après-midi par le biais d’un communiqué. "La FFR rappelle à ses pratiquants que les entraînements avec une charge de travail modérée leur permettront de diminuer le risque d’infection. […] En cette période de pandémie, il est important de protéger son système immunitaire. Pour cela, la pratique du sport est essentielle mais pas à haute intensité... Et toujours dans le respect des mesures d’urgence sanitaire mises en place par le gouvernement." Entendez par là dans le respect d’un périmètre de 2 km autour du domicile pour chaque footing. Entre autres...