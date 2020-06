Consultation exclusive Midol - Laporte nettement en tête pour une réélection à la tête de la FFR

La dernière fois que Midol s’est prêté au jeu de la consultation, c’était avant les élections fédérales de décembre 2016. Le nombre de sondés était sensiblement le même et le résultat, déjà en faveur de Bernard Laporte, nous avait valu quelques anicroches avec Pierre Camou, à qui les présidents des comités territoriaux avaient au même moment donné de tout autres chiffres afin d’entrer dans les bonnes grâces du président et lui prouver, par extension, qu’ils "tenaient" leurs terres d’une main de fer. Autant de chiffres qui s’étaient évidemment avérés mensongers, provoquant l’ire du prédécesseur de "Bernie" au jour du dépouillement…

Que dit notre sondage aujourd’hui ? Il assure d’abord que les indécis (30% des sondés environ) sont plus nombreux qu’il y a quatre ans et qu’en l’état, Florian Grill et Bernard Laporte peuvent donc encore conquérir de nombreux indécis. "Le programme de Grill me plaît mais j’attends de lire celui de Laporte avant de me décider", a-t-on entendu ici. "Laporte m’a déçu mais l’environnement de Grill ne me séduit pas beaucoup", a-t-on évoqué là. Et c’est auprès de ces présidents que les deux candidats devront travailler avant l’élection du 20 octobre prochain.

Laporte, de l’Occitanie au Grand Nord

Le second enseignement de notre consultation est évidemment le plus important et, à ce jour, donne le candidat sortant, qui n’a pourtant toujours pas lancé sa campagne, favori à sa propre succession avec une avance plutôt confortable. Éclaboussé par quelques scandales au début de son mandat, Bernard Laporte semble donc avoir toujours le soutien du monde amateur, pour lequel il a récemment débloqué 35 millions d’euros.

Florian Grill ? Sa domination est écrasante dans son fief d’Ile-de-France, "feu" le plus gros comité du pays, où les voix en faveur du candidat sortant se comptent sur le doigt d’une seule main. L’ancien bras droit de Pierre Camou grignote aussi son retard en Nouvelle-Aquitaine, et fait même jeu égal dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Reste qu’en Occitanie comme au nord de Paris, Bernard Laporte semble intouchable. A voir si les dix-sept semaines qui nous séparent encore de l’élection (3 octobre) inverseront ces tendances.