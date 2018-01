Le festival Rugbimages, dans le Tarn, propose quatre concours.

Photographie : Vous réalisez des images de rugby sous toutes ses formes (masculin, féminin, jeune, professionnel, amateur, à quinze, treize ou sept). Que la photo soit votre métier ou votre passion, il faut qu'elle ait "un autre regard sur le rugby".

Vous pouvez concourir gratuitement

1er prix : 1500 euros ; 2e prix : 1000 euros ; 3e prix : 500 euros

Associations : Votre association a pour but de développer le rugby ou s’en sert comme outil pédagogique dans un but caritatif ou d’intégration sociale. Vous pouvez participer gratuitement à notre concours qui désignera deux lauréats comme, l’an dernier, les associations Rebonds et Terres en Mêlées.

Vous pouvez télécharger le programme du festival directement via ce lien.