Collazo quitte Toulon, Maqala arrive à Bayonne... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Collazo et Toulon, c'est terminé !

L'aventure de Patrice Collazo à Toulon a pris fin. Les deux défaites concédées à domicile face au Racing 92 puis ce dimanche sur la pelouse du Stade rochelais ont sans doute été celles de trop. Dans un communiqué publié ce mardi sur son site officiel, le RCT a annoncé que "le Rugby Club Toulonnais et Patrice Collazo ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. La préparation du prochain match Toulon – Biarritz est désormais confiée au staff toulonnais mené par James Coughlan."

Le duo Mirande-Ortiz va rester à Agen

Censés assurer l'intérim au SUALG depuis le départ du manager Régis Sonnes, les entraîneurs Sylvain Mirande et David Ortiz vont finalement poursuivre l'aventure agenaise jusqu'à la fin de la saison de Pro D2. Ils auraient notamment bénéficié du support de certains de leurs joueurs cadres, comme annoncé récemment par Midi Olympique. Aucun manager ne devrait être récruté, a également révélé Sud Ouest.

Le champion olympique Sireli Maqala arrive à Bayonne

Alors qu'il avait précedemment annoncé qu'il ne rejoindrait pas l'Aviron bayonnais, le champion olympique fidjien Sireli Maqala va finalement poser ses valises au Pays basque. Le joueur s'est engagé à Bayonne pour deux saisons, et devrait arriver en début de semaine prochaine, a annoncé le club ce mardi. Il sera présenté aux supporters lors du match face à Mont-de-Marsan, soit le vendredi 5 novembre.

Bleus : Jalibert s'est entraîné en 10, Ntamack en 12...

Ce mardi, les Tricolores étaient quasiment tous regroupés autour du sélectionneur Fabien Galthié pour l'une de leurs premières séances d'entraînement. On put d'ailleurs remarquer, via le jeu des chasubles, que Romain Ntamack s'est entraîné avec le chasuble bleu (celui des titulaires) floqué du numéro 12, quand Matthieu Jalibert opérait logiquement à l'ouverture. Comme on vous l'annonçait donc il y a dix jours dans les colonnes de Midi Olympique, il semblerait que le staff soit aujourd'hui enclin à associer les deux prodiges contre l'Argentine, la blessure de Virimi Vakatawa n'ayant finalement fait que faciliter l'opération.

Fracture des côtes pour Vakatawa, indisponible durant trois semaines

Forfait pour la prochaine tournée d'automne et remplacé par Aymeric Luc (Toulon), le trois-quarts du Racing 92 Virimi Vakatawa (29 ans, 30 sélections) devrait être indisponible pour une durée de trois semaines, selon les informations de RMC Sport. Un coup dur pour les Bleus de Fabien Galthié comme pour les Ciel et Blanc de Laurent Travers.

Après des examens passés ce mardi matin, une fracture des côtes lui a été diagnostiquée.