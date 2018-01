Clermont meilleur français, Brive qualifié, Dax frappe un grand coup...Les Cinq Infos du week-end

Les Saracens verront les quarts de finale de Champions Cup

Après leur double défaite face à Clermont en décembre, qui aurait pu penser que les Saracens connaîtraient un nouveau printemps européen ? Surtout que le match nul lors de la cinquième journée sur la pelouse des Ospreys (15-15) avait encore un peu plus réduit les espoirs de qualification des coéquipiers d'Owen Farrell. Troisièmes de leur poule au coup d'envoi, les Sarries ont renversé la vapeur et Northampton (62-14) pour se qualifier «in extremis» avec 18 pts au compteur dans la peau des meilleurs deuxièmes de poules.

La défaite d'Exeter sur la pelouse de Glasgow (28-21) et la victoire des Wasps (26-7) face à l'Ulster, concours de circonstances favorables auront permis aux doubles champions d'Europe de poursuivre l'aventure européenne. Ce sera face à Dublin au Leinster pour un véritable sommet.

Richard Wiggleswort (Saracens) vs NorthamptonIcon Sport

Clermont, seule équipe française à recevoir en quarts de finale

La dernière journée de Champions Cup a donc rendu son verdict. Avec quatre équipes françaises qualifiées, le rugby français peut se réjouir de cette phase de poules de Coupe d’Europe. Pourtant, en étant exigeant, on peut noter qu’une seule équipe, Clermont, recevra son quart de finale à domicile. Les Rochelais, Toulonnais devront se déplacer en mars prochain respectivement sur les pelouses des Scarlets et du Munster et réaliser l’exploit de gagner une rencontre de phase finale à l’extérieur. En disposant des Ospreys (24-7), les Jaunards ont fait le travail pour terminer premiers de leur poule et ainsi recevoir le Racing 92 à Marcel-Michelin.

Célébration des joueurs de l'ASM Clermont après leur victoire sur les OspreysIcon Sport

Brive se qualifie pour les quarts de finale de la Challenge Cup … à Tulle

C'était l'attraction en challenge Cup samedi après-midi : où va se jouer le match en Brive et Worcester ? Le pelouse du stade Amédée-Domenech étant ismpraticable. Finalement, c'est à Tulle que les deux équipes se sont affrontés. Devant 800 spectateurs, les Corréziens ont dominé les Anglais 33 à 7. Avec cette victoire bonifiée, les hommes de Nicolas Godignon rejoignent les quarts de finale. Ils se déplaceront sur la pelouse de Newcastle le week-end du 31 mars.

Du côté des clubs français, La Section paloise a réalisé LA grosse opération du week-end avec une victoire bonifiée à Gloucester (24-34), invaincu cette saison sur ses terres. Pau termine donc en tant que meilleur club de la phase aller avec 29 points pris sur 30 possibles. Les Béarnais retrouveront le Stade Français en quart de finale. Les Parisiens, tenants du titre ont arraché leur qualification grâce à leur victoire contre Edimbourg (17-10).

Fabien Sanconnie (Club Athlétique Brive Corrèze Limousin)Icon Sport

Dax assomme Narbonne

C'était un vrai choc du bas de tableau de Pro D2 entre des Audois, quinzièmes au coup d'envoi et des Landais, quatorzièmes. Et vendredi soir au Parc des Sports et de l'Amitié, c'est Dax qui a fait la très belle opération de la 20ème journée. Après une première mi-temps plutôt équilibrée (8-14 en faveur des Dacquois), les débats ont basculé dans les quinze premières minutes du deuxième acte. Trois essais inscrits par Bureitakiyaca, Prat et Dréan qui permettaient aux visiteurs de prendre vingt points d'avance (13-33). La dernière réalisation de la soirée était l’œuvre du jeune centre prometteur Olivier Klemenczak (21 ans), futur Racingman.

Avec cette victoire bonifiée (13-41), Dax (35 pts) prend six points d'avance sur son poursuivant , premier relégable. Les jeux ne sont pas encore faits à dix journées de la fin, mais cette victoire risque de compter. Lors de la prochaine journée, Dax recevra Massy pour un nouveau match décisif dans l'optique du maintien, tandis que Narbonne se déplacera chez le leader montalbanais, victorieux une huitième fois à l'extérieur cette saison. Cette fois-ci sur la pelouse de Nevers (16-18).

Paul Belzons (Narbonne) vs Dax le 19/01/2018Icon Sport

Valence remporte le derby de l'Est

Les Valentinois, cinquièmes de Fédérale 1, se déplaçaient à Bourgoin septièmes. Seulement 70 km séparent les deux villes pour un derby entre le Rhône et les Alpes. Au cœur d'un match serré, les deux équipes se tiennent, et se répondent à coup de pénalités. À ce jeu-là, ce sont les visiteurs qui dominent leurs adversaires 9-12.

Pourtant réduit à 14 pendant une heure suite à un carton rouge, le VRDR a tenu bon, et à même inscrit le coup fatal en toute fin de match grâce à l'interception de Reynaert, qui termine sa course dans l'en-but. Privant les locaux sur la sirène du bonus défensif. Score finale 9-19.

Par Enzo Diaz