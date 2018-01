Clermont mal en point(s), Perpignan dans la peau du dauphin... Les cinq infos du week-end

Pluie d’essais sur la 16ème journée

Aux détracteurs qui répètent souvent que le championnat français n’est pas assez productif en terme de jeu, les acteurs du Top 14 leur ont fort bien répondu lors de cette 16ème journée. Une moyenne de sept essais par match et des scores fleuves digne du Super Rugby. Contre Agen, les Lyonnais n’ont fait aucun cadeau et ont passé la barre des 70 points (71-17), inscrivant la bagatelle de 10 essais. Le match le moins prolifique du week-end n’est autre que le choc entre Castres et le Racing 92 avec "seulement" trois essais inscrits. Si cette 16ème journée avait débuté avec un Toulon de gala contre Bordeaux (victoire 36-12), elle s’est terminée par la victoire in extremis de Montpellier sur le terrain de Clermont.

Clermont décroché

Le champion de France n'est pas encore à terre mais il vacille plus que jamais. Après avoir perdu pour la première fois de la saison à domicile en Top 14 le 31 décembre dernier face à Castres (27-31) , Clermont a connu un nouvel accroc sur sa pelouse de Marcel-Michelin face au Montpellier de Vern Cotter, auteur d'un bien mauvais tour envers son ancien club dont il fut le patron entre 2006 et 2014. Amputé de ses internationaux (Slimani, Iturria, Vahaamahina, Lapandry, Parra blessé, Lamerat) et amoindri par de nombreux blessés ( Lopez, Fofana, Raka , Fofana, Strettle, Ezeala) l'ASM a dû rendre les armes face à un MHR venu faire un gros coup en Auvergne.

Les Héraultais ont pu compter sur un Louis Picamoles en forme internationale, notamment auteur d'un doublé. Le numéro 8 oublié par le sélectionneur Jacques Brunel alors que le Tournoi des Six Nations démarre ce samedi, voulait sans doute faire passer un message et montrer sa valeur . Montpellier s'en est également remis comme souvent cette saison à son colosse fidjien Nemani Nadolo. À la 79ème, l'ailier lancé a marqué en force un essai décisif pour offrir la troisième victoire à l'extérieur (29-30) de la saison du MHR. Le quatrième succès d'affillée des Montpelliérains chez les Clermontois. Surtout Clermont, dixième au classement et 31 pts au compteur se retrouve à dix journées de la fin de la phase régulière à douze points du dernier barragiste, Toulouse, actuel sixième. Pour le champion de France, le temps presse.

Carcassonne n’est plus lanterne rouge

C’est la première fois depuis la 6ème journée que l’USC n’est plus à la dernière place du championnat de Pro D2. Vainqueurs ce week-end de Soyaux-Angoulême (24-13), les hommes de Christian Labit et de Mathieu Cidre, réalisent la bonne opération dans la course au maintien. Ils devancent Narbonne qui a été défait à Montauban (34-10) et reviennent à 6 points de Massy, première équipe non-relégable et vaincue à Dax (27-17). La semaine prochaine, les Carcassonnais se déplacent à Montauban chez le leader. Ils recevront Colomiers après la trêve

Perpignan s’impose à Grenoble

La série continue pour Perpignan. Défaits il y a trois semaines à domicile contre Béziers, les Catalans se sont imposés à Grenoble (24-17). Ils enchaînent du coup un troisième succès de rang et s’installent à la deuxième place du classement à cinq points de Montauban. C’est la première fois cette saison qu’une équipe vient s’imposer au Stade des Alpes. Rien ne va plus d’ailleurs pour Grenoble qui se retrouve désormais quatrième à 8 points de la troisième place. À contrario, avec cette victoire, Perpignan prend une réelle option sur la qualification directe en demi-finale. Surtout que Mont-de-Marsan a perdu à Béziers dimanche (28-18).

Une première journée décevante pour le 7 à Sydney

Ce week-end à Sydney, l'équipe de France à 7 n'a pas réussi à se hisser dans le top 8. Durant la première journée, les Bleus ne sont pas sortis d'une poule pourtant homogène. Suite à une première large victoire 31-12 contre le Pays de Galles, les Français vont perdre 17-14 contre le Kenya et 19-12 contre l'Argentine. Le deuxième jour, ils réagissent en réalisant un parcours idéal pour décrocher leur deuxième Challenge Trophy de la saison. Ils remportent leurs 3 matchs, 21-7 contre l'Espagne, 22-0 contre la Russie, et 29-12 une nouvelle fois contre le Pays de Galles. On notera également la belle performance des féminines, qui terminent 5e devant, l'Irlande et les USA.

Par Enzo Diaz