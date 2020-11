Clermont - Lyon encore menacé, les All Blacks troisièmes mondiaux... Les 5 infos de ce week-end

Clermont-Lyon encore sous la menace

Alors qu'elle devait se jouer hier dimanche, la rencontre entre Clermont et Lyon avait été reporté à ce samedi 21 novembre, week-end lors duquel plusieurs matchs en retard auront lieu. Mais selon La Montagne, le match serait encore une fois menacé. En cause, trois nouveaux cas positifs à la Covid-19 qui ont été détectés dans l'effectif du LOU. De nouveaux tests auront lieu ce jeudi, date de la fin des vacances accordées aux Lyonnais par Pierre Mignoni et son staff.

Dubié reste en Gironde

Le trois quart centre de l'UBB Jean-Baptiste Dubié se sent bien en Gironde. Le club a annoncé la prolongation de contrat de l'ancien joueur de Mont de Marsan jusqu'en 2023. À 31 ans, Dubié dispute actuellement sa sixième saison au sein de l'actuel septième du championnat. Jusqu'à présent, le centre a porté le maillot de l'UBB à 92 reprises pour 12 essais marquées.

Marchois en route pour Bayonne ?

Bénéficiant de peu de temps de jeu depuis son arrivée dans le Béarn, le deuxième ligne Denis Marchois pourrait bien trouver une porte de sortie. Selon nos informations, le deuxième ligne pourrait atterir au Pays Basque, à Bayonne. En effet, le huitième du championnat semble apprécier le profil de l'ancien joueur du SUA. Les négociations entre les deux clubs seraient bien avancées et un contrat de deux ans seraient évoqué.

Denis Marchois - PauIcon Sport

La Nouvelle-Zélande troisième nation mondiale

La Nouvelle-Zélande qui chute deux fois consécutivement, on avait pas cela depuis aout 2011. Et forcément, cela a un impact sur la classement World Rugby. Au lendemain de leur défaite historique face à l'Argentine, les All Blacks ont chuté à la troisième place au ranking mondial, dépassé par l'Angleterre qui, elle, n'a pas eu à forcer son talent pour battre la Géorgie 40-0. Les Blacks n'avaient plus connu ce classement depuis 2003, au lendemain du mondial où Anglais et Australiens trustaient les deux premières positions.

La Rochelle battu mais toujours leader

En clôture de la neuvième journée de Top 14, la Rochelle a souffert en s'inclinant 35-13 à Jean-Bouin face au Stade français. Les Parisiens remportent en prime le point de bonus défensif grâce notamment à un doublé du troisième ligne Sekou Macalou, impressionnant durant toute la rencontre. En face, les Rochelais n'ont jamais semblé dans le coup malgré l'essai du néo-international Arthur Retière mais restent malgré tout leaders du championnat avec 26 points, deux unités devant le Stade toulousain.