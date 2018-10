Clermont intouchable, Agen et Grenoble dos à dos… Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce week-end

Clermont toujours aussi fort

La réception du champion en titre castrais sous des trombes d'eau et sans Morgan Parra ne s'annonçait pas rose. Mais c'était sans compter l'application des Clermontois à bien défendre et surtout gagner le combat des packs. Grâce à ses individualités et son réalisme, l'ASM parvient même à prendre le point du bonus offensif. Mis à part proposer une résistance dans le jeu au près en première mi-temps, les Castrais n'ont rien montré. Une démonstration qui en dit long sur la suprématie des Auvergnats à domicile.

Pas de vainqueur dans la bataille du maintien et Toulon devient 13e

Agenais et Grenoblois se sont quittés sur un match nul 9-9 ce samedi duquel les Isérois peuvent se satisfaire. Les locaux peuvent se mordre les doigts car ils ont eu les occasions de passer devant. La nouvelle défaite de Toulon à domicile arrange les deux équipes car ce partage de points n'est pas un résultat idéal mais place le RCT avant-dernier.

Nevers (d)étonnant leader de Pro D2

Oyonnax était venu avec de fermes intentions de remonter au classement. Le 4e se rendait chez le second. Alors que les Oyomen semblaient favoris, Nevers a justifié son classement et mieux, il a chipé le fauteuil de leader à Mont-de-Marsan, défait en Provence. Une victoire douloureuse mais si prolifique pour les Neversois qui s'emparent au Pré-Fleuri, presque à l'étonnement général, de la première place du Pro D2. Cela récompense une régularité à domicile remarquable.

Vidéo - Nevers a remporté le choc de la neuvième journée 02:31

Les forfaits continuent de tomber pour Jacques Brunel

Après ce week-end, le sélectionneur a dû faire avec de nouvelles absences. Après la blessure de Morgan Parra à l'entraînement vendredi, son forfait pour la tournée de novembre a été officialisé dans la journée de samedi. Pour le remplacer, Sébastien Bézy quitte la liste des Barbarians et monte en grade. Yann Lesgourgues rentre ainsi dans le groupe des Baabas. Un autre Clermontois a dû déclarer forfait suite à sa blessure contre Castres : Rémi Lamerat sera suppléé par Jonathan Danty en sélection ce qui permet à Yann Reilhac d'être avec les Barbarians.

Fin de saison pour Kaulashvili

Le pilier géorgien, titulaire à 6 reprises cette saison, s'est blessé aux cervicales la semaine passée en Challenge Cup face à Perpignan. Son entraîneur Jean-Baptiste Poux a annoncé à l'AFP que la saison était terminée pour lui : "Lekso souffre d'une grosse entorse cervicale, il doit se faire opérer."