Clermont échoue en Irlande, Soyaux Angoulême se renforce... Les 5 infos de ce vendredi

Clermont pris au piège et battu en Ulster

Dans ce choc de poule entre l'ASM Clermont Auvergne et l'Ulster, ce sont les locaux qui se sont imposés dans un match plutôt haché (18-13). Avec trop de pertes de balle, les Auvergnats ne pouvaient espérer un meilleur résultat même s'ils ont eu une chance de s'imposer en toute fin de match. Les Irlandais prennent la tête de la poule 3.

Les résultats des Français en Challenge Cup

Pour cette deuxième journée de Challenge Cup, la Section paloise recevait les italiens de Calvisano, et n'a pas fait de détail (61-10). L'Union Bordeaux Bègles est allée chercher les 2 points du match nul en Écosse (16-16), Brive a vu Fanny à domicile contre Bristol (0-36) et Toulon s'est imposé en toute fin de match face aux Scarlets (17-16).

Les résultats de cette soirée de Pro D2

Les 2 promus Rouen et Valence Romans ont été défaits à domicile, Colomiers très solide face à Aurillac... Voici les résultats de cette soirée de Pro D2 du vendredi 22 novembre 2019 :

Biarritz 19 - 12 Provence Rugby

Colomiers 45 - 11 Aurillac

Mont-de-Marsan 30 - 10 Béziers

Rouen 24 - 34 Nevers

Valence Romans 16 - 21 Vannes

Montauban 20 - 24 Carcassonne

Un Fidjien rejoint le SA XV

Angoulême a annoncé ce vendredi l'arrivée du Fidjien Sikeli Nabou en qualité de joker médical d'Andries Kruger. Ce colosse (31 ans, 1,97m, 111 kg) passé par Biarritz tentera d'amener encore plus de densité au pack angoumoisin.

Élection World Rugby : Laporte avec Beaumont, Pichot esseulé

Dans six mois, World Rugby aura un nouveau président et, à ce titre, le possible ralliement de Bernard Laporte à Bill Beaumont devrait contribuer à maintenir l’Anglais au poste. Selon nos informations, le patron de la FFR Bernard Laporte aurait en effet été sollicité par Bill Beaumont, le candidat sortant, pour être à ses côtés pour la réélection de l’Anglais, lequel a succédé à Bernard Lapasset au 1er juillet 2016.