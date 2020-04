Cléda, Daubagna, Traille... Le XV de légende de la Section Paloise de David Aucagne

Au moment où nous écrivons ces lignes, la Section Paloise vient de révéler son XV de légende de 1928 à 1998, à la suite d'une consultation auprès de ses anciens joueurs. Pour plus de renseignements sur la méthode de vote et sur les joueurs élus, rendez-vous sur le site de la Section Paloise. Pour respecter ce vote et ne pas comporter trop de noms en commun, nous avons décidé de réaliser un XV uniquement composé de joueurs professionnels. Ainsi, seuls deux joueurs trustent les deux équipes.

XV de légende Section Paloise 1928-1998, élu en 2020 par les anciens joueursOther Agency

Dans notre XV désigné par David Aucagne, tous les joueurs ont donc porté le maillot de la Section après le virage vers le professionnalisme. Pour l'ancien ouvreur, qui a joué dans le Béarn pendant 8 saisons avant d'en entraîner les arrières de 2011 à 2016, "la Section est un club très important. C'est là-bas que j'ai connu mes sélections en équipe de France et que j'ai remporté mes titres". Avec le club béarnais, il est en effet allé chercher la Coupe de France Yves-du-Manoir en 1997, puis un Challenge Européen en 2000. Neuf joueurs de son XV ont conu l'un ou l'autre des deux titres, mais il a aussi ajouté quelques leaders actuels qui représentent bien le renouveau du club dans les années 2010.

1. Pierre Triep-Capdeville

À l’époque, c’était déjà un pilier moderne. Très dynamique, il aimait toucher le ballon.

2. Joël Rey

On a huit ans d’écart, mais j’ai joué avec lui, puis entraîné avec lui… Je suis obligé de le placer dans mon XV.

Joël Rey (Pau) - novembre 2013Icon Sport

3. Malik Hamadache

Je n’ai pas eu la chance de l’entraîner, mais je le mets quand même dans mon XV pour sa force physique. Il a été aux portes de l’équipe de France.

4. Thierry Cléda

Il aimait le combat, chose importante à la Section, et était très intelligent. Un grand deuxième ligne du club, pas vraiment par la taille, mais par l’activité et le combat.

5. Daniel Ramsay

Il est étranger (néo-zélandais) mais reste pour moi un joueur important du club, présent depuis de nombreuses saisons (il est arrivé en 2012, ndlr). Il est très mobile et touche beaucoup de ballons. Il peut aussi jouer troisième ligne.

Daniel Ramsay, deuxième ligne de Pau - 16 octobre 2015Icon Sport

6. Abder Agueb

Un troisième ligne très puissant avec qui j’ai joué pendant cinq ans. Un joueur extrêmement précieux dans le combat.

7. Scott Keith

Un néo-zélandais très intelligent qui pouvait jouer troisième ligne aile comme numéro 8. Très très fort en touche, sur les placements… Il faisait toujours le bon geste au bon moment.

8. Imanol Harinordoquy

Dès qu’il est arrivé, on a vu que c’était un mec très doué, qui avait le sens du jeu. Altruiste, très fort techniquement, sûrement parce qu’il avait beaucoup joué à la pelote. Cette technique, il la montrait en touche, où alors dans le jeu sur des offloads.

Imanol Harinordoquy (Pau) face à Julien Bonnaire et Sébastien ChabalOther Agency

9. Thibault Daubagna

On va mettre un peu de jeunesse dans ce XV. C’est un gamin du club, qui est capitaine aujourd’hui. Il pourrait aller en équipe de France s’il continue à progresser comme ça.

10. Colin Slade

Hastoy réalise un très bon début de carrière, mais Slade est quand même double champion du monde. Il a sorti la Section de la difficulté à plusieurs reprises.

11. Watisoni Votu

Physiquement c’est un monstre, une force de la nature. C’est un casseur de défense et très gros finisseur (31 essais avec la Section). En plus, il est adorable en dehors du terrain, c’est un super mec.

Watisoni Votu (Pau)Icon Sport

12. Damien Traille

Il est peut-être, comme Imanol, plus associé au BO, mais pour moi incontournable dans ce XV. Il a joué longtemps à la Section étant jeune et est revenu pour la remontée. Le Béarnais le plus sélectionné en Bleu.

13. Conrad Smith

Une évidence là aussi. Un grand monsieur double champion du monde.

Conrad Smith (Pau) - 16 avril 2016Icon Sport

14. Philippe Bernat-Salles

Un finisseur hors-pair formé au club, international 21 fois sous le maillot de la Section. Un mec adorable en-dehors du terrain.

15. Nicolas Brusque

Même si Charly Malié fait de très bonnes saisons à la Section, Brusque est pour moi incontournable. C’était quand même un monsieur, un international formé au club. Très bon défenseur malgré son gabarit longiligne et sec.

Par Baptiste Pery