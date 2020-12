Clap de fin pour Owens, les Bleus bientôt face aux Blacks... Les 5 infos de ce vendredi

L'heure de la retraite pour Owens

Nigel Owens, à la surprise générale, a annoncé ce vendredi mettre un terme à ses 17 ans de carrière internationale.

Après 100 rencontres tout rond dirigées au plus haut niveau, la star des arbitres internationaux aujourd'hui âgé de 49 ans, a donc décidé de prendre sa retraite. Toutefois, il espère encore officier en Pro 14 et au pays de Galles mais on ne le verra plus officier en Coupe d'Europe ni dans les tests internationaux. A noter qu’il devrait intégrer la Fédération galloise dans un rôle de formateur des arbitres.

Les Blacks, les Pumas et les Wallabies au menu des Bleus

L'équipe de France qui vient de terminer son année 2020 par une courte défaite en prolongation de la finale de la Coupe d’Automne des Nations face à l’Angleterre (22-19), connait son programme pour 2021, qui verra les Bleus, outre le Tournoi des 6 Nations, affronter l’Australie au début de l’été et recevoir les Blacks et les Pumas à l’automne.

Pour le moment, il faut encore mettre du conditionnel à ce programme, notamment en raison de l’incertitude sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. Seulement après le 6 Nations, les Bleus de Fabien Galthié se rendront en Australie pour y disputer une série de trois tests.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Gaël Fickou (France) contre l'IrlandeIcon Sport

Les franchises sud-africaines en Champions Cup la saison prochaine ?

Le rugby européen est peut-être à l'aube d'une petite révolution. En effet, à partir de la saison prochaine, quatre franchises sud-africaines, doivent disputer la Ligue celte, l’ex-Pro 14 qui passerait à 16 équipes sous forme de deux poules de 8.

Ce bouleversement pourrait entraîner l'arrivée de ces quatre formations en coupe d'Europe dans 2021. Les clubs français affronteraient donc les Lions, les Stormers, les Bulls ou les Sharks lors de leurs parenthèses européennes.

Super Rugby - Siya Kolisi (Stormers) balle en mainIcon Sport

Bordeaux sera ville hôte au Mondial 2023

À quelques jours du tirage au sort de la compétition, qui se tiendra à Paris lundi 14 décembre à 12h30, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux deviennent une des villes hôtes du Mondial 2023.

Cet engagement signé entre le Comité d'organisation France 2023 et Bordeaux Métropole prévoit notamment une minimum de "4 matchs de poule au stade de Bordeaux avec des équipes emblématiques". Dans son communiqué, France 2023 dévoile aussi que Bordeaux Métropole accède aux bénéfices de la compétition dans le cadre du programme Héritage. France 2023 prendra en charge l'ensemble des coûts relatifs à la mise à dispositions du stade.

Un pilier de Fédérale 1 à l'essai à Agen

Le pilier marmandais Julien Moretto (28 ans, 1,83 m, 135 kg) effectue en ce moment un test avec les pros du SUA, selon le quotidien Sud Ouest. Le club lot-et-garonnais est en recherche d'un remplaçant au poste de pilier droit pour pallier l'absence de Dave Ryan. L'Irlandais s'était claqué niveau de l'ischio-jambier contre Lyon pour le compte de la 8e journée. Le club agenais n'est pas une découverte pour ce joueur de première ligne car il avait déjà porté le maillot bleu et blanc en juniors.