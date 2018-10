Cipriani et Kaino suspendus, Earls prolonge... Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Danny Cipriani prend 3 semaines

La commission de discipline a écourté la suspension de l'ouvreur international de Gloucester de 6 à 3 semaines. Danny Cipriani s'était rendu coupable d'un plaquage haut contre le Munster samedi (défaite 36-22) et avait écopé d'un carton rouge.

Keith Earls prolonge avec sa fédération qui dévoile le groupe irlandais pour la tournée

L'ailier aux 70 sélections a prolongé son bail avec la fédération irlandaise. Son contrat le lie au XV du Trèfle et au Munster jusqu'en juin 2021. Il a par ailleurs été sélectionné dans le groupe de Joe Schmidt qui compte 3 nouveaux : Will Addison, Ross Byrne et Sam Arnold mais toujours pas de Conor Murray, souffrant du cou, qui n'a pas joué un match depuis la tournée estivale en Australie.

Jody Jenneker et Ludovic Radoslavljevic prolongent au CO

Le talonneur (34 ans) reste dans le Tarn jusqu'en 2020 tandis que le demi de mêlée jouera pour Castres jusqu'en 2021. Les contrats des deux cadres du groupe champion de France expiraient en juin prochain.

Suspension confirmée pour Kaino

Suite à l'appel du Stade Toulousain concernant la suspension pour 5 semaines de Jérôme Kaino, l'EPCR a décidé de ne pas modifier celle-ci. Les instances maintiennent donc ces 5 semaines de suspension infligées au troisième ligne centre néo-zélandais. Le joueur s'était rendu coupable le, 13 octobre dernier face à Bath d'un plaquage à l'épaule sur le centre gallois Jamie Roberts. Kaino quant à lui pourra rejouer à partir du 3 décembre prochain.

Rugby à 7 - Tournoi de Dubaï : La France avec les Fidji, les féminines avec les Canadiennes

Tirage compliqué pour France VII qui va avoir fort à faire puisque les joueurs de Jérôme Daret affronteront les champions Olympiques Fidjiens, le Kenya et l'Ecosse. Dans les autres poules, les Sud-Africains ont été un peu plus gâtés puisqu'ils rencontreront les Argentins, les Samoa et le Zimbabwe. Le premier tournoi de la saison débutera donc le 30 novembre prochain à Dubaï.