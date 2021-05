Chilachava à Castres, Alun-Wyn Jones futur capitaine des Lions ? ...Ce qu'il ne fallait pas louper

Chilachava, de Montpellier à Castres

Le pilier droit géorgien (29 ans), qui arrivait en fin de contrat, à l'issue de la saison, a été libéré par le MHR, ''de manière anticipée'' a annoncé le club sur les réseaux sociaux. Chilachava s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le Castres Olympique et apportera sa pierre à l'édifice dès cette fin de saison, dans la course aux phases finales, pour le CO.

Alun-Wyn Jones en pole pour le capitanat des Lions

Alun-Wyn Jones (35 ans, 157 sélections) devrait être le capitaine des Lions britanniques et irlandais pour la tournée en Afrique du Sud, cet été, selon The Telegraph. L'intronisation du deuxième ligne aura probablement lieu jeudi midi, à l'occasion de l'annonce du groupe de trente-six joueurs par Warren Gatland. Qui serait plus légitime que lui ? Alun-Wyn Jones devrait être le prochain capitaine des Lions britanniques et irlandais, celui qui mènera les troupes en Afrique du Sud, cet été. Selon The Telegraph, le choix de Warren Gatland serait d'ores et déjà acté. Il ne surprendra personne outre-Manche au regard de l'aura et du parcours du deuxième ligne, recordman du nombre de sélections.

Uberti prolonge pour trois ans à l'UBB

Pablo Uberti (23 ans) s'inscrit sur la durée à l'Union Bordeaux-Bègles. Initialement lié jusqu'en juin 2022, le centre a prolongé son engagement jusqu'en 2024 en signant un nouveau contrat de trois ans, comme l'a annoncé le club girondin.

Julian Savea pas tendre avec le rugby toulonnais

Aujourd'hui de retour en Nouvelle-Zélande, où il défend les couleurs des Hurricanes, l'ailier All black Julian Savea (30 ans, 54 sélections) s'est prêté au jeu des questions-réponses sur son réseau social Twitter. Interrogé sur ses années toulonnaises (2018-2020), il n'en garde visiblement pas un très bon souvenir...."La ville me manque et mes amis. Mais, en toute honnêteté, le rugby ne manque pas" a répondu le joueur à un supporter qui lui demandait "est-ce que Toulon te manque?".

Les dates des matches en retard de Top 14 dévoilées

La LNR attendait les résultats des demi-finales européennes afin de pouvoir la caler dans un calendrier très chargé à l'approche de la fin de la saison régulière. Battue par Toulouse samedi dans le dernier carré de la Coupe d'Europe (21-9), l'UBB, après Agen le 21 mai (18h45), disputera son deuxième match en retard de Top 14 le mardi 25 mai à 20h45 contre Montpellier. L'horaire de Brive-La Rochelle, un autre match comptant pour la 22e journée reprogrammé en semaine, le 25 mai, a par ailleurs été avancé d'un quart d'heure. Le coup d'envoi sera donné à 18h45.