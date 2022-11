La sanction est tombée pour le troisième ligne de l'Argentine et du Stade français, Marcos Kremer. Coupable d'un déblayage dangereux lors du test face à l'Écosse le week-end dernier, le Puma a été expulsé dès la 22e minute de jeu. Suite à cela, la commission de discipline a prononcé quatre matchs de suspension à l'encontre du colosse, qui va manquer plusieurs rencontres avec Paris. En plus des deux rencontres de Top 14, le barbu manquera donc aussi le début de la coupe d'Europe avec le Stade français.

Révélée lundi dans les colonnes de Midi Olympique, l'hypothèse d'un départ de Cheslin Kolbe (29 ans, 24 sélections) de Toulon en fin de saison n'a cessé de prendre de la consistance ces derniers jours. L'ailier champion du monde 2019 devrait, selon nos informations, prendre la direction du Japon en juillet 2023. Si le départ probable de l'ancien Toulousain constituera évidemment une perte sur le plan sportif Kolbe reste un des meilleurs joueurs au monde sur le triangle d'arrière, rappelons-le tout de même, le RCT dispose déjà d'un réservoir conséquent pour son fond de terrain.

Le Toulouse olympique XIII continue d'annoncer ses recrues. Via un communiqué, le TO a officialisé la venue du centre des Newton Jets (New South Wales Cup), Reubben Rennie. Le Néo-Zélandais est la quatrième arrivée pour le TO en cette intersaison, après celles de Gahan, Akauola et Shorrocks. Il s'est engagé pour un an, avec une deuxième année en option.

Le talonneur Bastien Soury, blessé au tendon d’Achille, et absent des terrains depuis la mi-octobre, ne rejouera pas jusqu’à la fin d’année civile. Au Biarritz olympique, l’infirmerie s’est quelque peu vidée ces derniers temps. En effet, après avoir compté jusqu’à plus de quinze blessés dans son effectif, le BO n’a plus qu’une petite dizaine de joueurs inaptes.

En fin de contrat à l'issue de la saison, le deuxième ligne Boris Palu a donné son accord pour prolonger avec le Racing 92 pour deux saisons supplémentaires. Un choix de continuité plutôt logique entre les dirigeants franciliens et le joueur de 26 ans.