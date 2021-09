Kolbe blessé avec les Springboks

Le néo-toulonnais Cheslin Kolbe s'est blessé à la jambe la semaine dernière lors d'un entraînement avec l'Afrique du Sud. Cette information a été révélée à la presse par le coach des avants Deon David. Ce dernier a déclaré que l'équipe médicale était au chevet de l'ailier pour le rendre apte à disputer la double confrontation face aux Wallabies. L'annonce de la composition mercredi devrait faire office de révélateur. Les Boks ont récupéré Duane Vermeulen et Faf de Klerk dans l'effectif. Le troisième ligne s'était blessé dans la saison avant de revenir dans le groupe à la fin de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais tandis que le demi de mêlée avait subi une blessure lors du deuxième test matchs face à cette même équipe.

Perpignan va fêter Jaminet lundi prochain

Lundi 13 septembre, Melvyn Jaminet se verra remettre un Oscar Midi Olympique au Palais des Congrès de Perpignan. Une soirée pour honorer l'arrière et tout un club. L'exceptionnelle année 2021 de Melvyn Jaminet n’en finit plus de s’embellir : après s’être fait connaître par les vidéos de ses folles relances, avoir mené l’Usap au titre du Pro D2 et avoir honoré avec brio ses premières capes internationales en Australie, l’arrière va recevoir, le lundi 13 septembre, à 19 heures, un Oscar Midi Olympique. La cérémonie, organisée en grandes pompes au Palais des Congrès de Perpignan, marquera un moment fort dans la jeune carrière du Varois d’origine. 1 000 personnes sont attendues dans l’auditorium Charles-Trénet pour voir le numéro 15 sang et or recevoir des mains de Jean-Michel Baylet, le Président-directeur général de La Dépêche et du Midi Olympique, le prestigieux trophée.

La FFR et la LNR saisissent la Commission de discipline après les insultes racistes de Radosavljevic

Les deux grandes instances du rugby français ont saisi la Commission de disicipline après les insultes racistes de Ludovic Radosavljevic adressées à Christian Ambadiang, ailier camerounais de Nevers. Le communiqué : "Cette saisine commune exceptionnelle, de la part de deux instances engagées dans la promotion de la diversité, porte sur les propos inacceptables tenus par le joueur de Provence Rugby Ludovic Radosavljevic à l’encontre du joueur de USON Nevers Christian Ambadiang lors du match. La FFR et la LNR tiennent également à souligner l’attitude exemplaire des deux clubs qui ont engagé un dialogue rapide et responsable avec les différentes parties prenantes."

Le manager Thorn prolonge aux Reds

Après six saisons à la tête de la franchise de Brisbane, le néo-zélandais Brad Thorn a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec les Queensland Reds. Il est celui qui a mené le club à son premier titre dans le Super Rugby depuis 2011. Thorn n'est pas le seul du staff à prolonger. Ses assistants Jim McKay (coach de l'attaque), Michael Todd (coach de la défense) et Cameron Lillicrap (spécialiste de la tactique et coach des skills) resteront aussi jusqu'en 2023.

MacDonald poursuit l'aventure avec les Blues

L'entraîneur principal des Blues d'Auckland, Leon MacDonald poursuit son aventure avec la franchise d'Auckland. Anciennement entraîneur de la défense, il avait été promu à la tête de l'équipe en 2019. L'ancien All Black a signé jusqu'en 2023. En 2021, il a remporté la première édition du Super Rugby Trans-Tasman avec les Blues, le premier trophée de la franchise néo-zélandaise depuis dix-huit ans. Dans son équipe cette année, MacDonald retrouvera l'ouvreur ou arrière des Blacks, Beauden Barrett.