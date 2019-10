Cheika vers Montpellier, 3 arbitres français en demi-finales... Les 5 infos de ce mardi

3 arbitres français officieront en demi-finales

Pour ces deux demi-finales, la France est le pays le plus representé par le corps arbitral. Jerôme Garcès, Pascal Gaüzere et Romain Poite assisteront Nigel Owens dans le choc Nouvelle-Zélande-Angleterre. 2 Néo-Zélandais, 1 Anglais, 1 Gallois, et un Sud-Africain sont les autres arbitres de ces demi-finales.

GarcèsIcon Sport

Les Oscars Midi Olympique en Charente

Ce mardi, les Oscars Midi Olympique iront feter le club de Soyaux Angoulême et son capitaine Antonhy Coletta. Après son début de saison tonitruant, qui d'autre que le club charentais pour un Oscar Midi Olympique. Plus de mille invités sont conviés pour la cérémonie où se trouvera également la présentatrice Clémentine Sarlat.

Cheika vers Montpellier ?

Après avoir été éliminé par l'Angleterre, le selectionneur australien Michael Cheika a demissionné de son poste alors qu'un titre de champion du monde renouvelait son contrat. Selon les informations de Midi Olympique, l'ancien joueur du Castres Olympique serait en contact avec le club heraultais et pourrait prendre la place du Vern Cotter. Pour rappel, il avait emmené l'Australie en finale lors de la Coupe du Monde 2015.

Les excuses de Jaco Peyper

"Jaco Peyper reconnaît que la photo prise de lui en compagnie de supporters gallois, qui a circulé sur les réseaux sociaux suite au quart de finale entre le pays de Galles et la France, était déplacée et il s'est excusé", a indiqué World Rugby. Après l'affaire de la photo, l'arbitre sud-africain s'est excusé ce mardi. Sur cette photo, on voit Jaco Peyper mimer le coup de coude de Vahaamahina sur Wainwright. En guise de sanction, Jaco Peyper n'est pas sélectionné pour abitrer les demi-finales.

Le remplaçant de Navidi

Touché aux ischio-jambiers, le troisième ligne gallois est forfait pour la suite de la compétition comme nous vous l'annoncions hier. Mais Warren Gatland a fait un choix surprenant en convoquant un ailier. C'est Owen Lane, joueur de Cardiff Blues, qui a été appelé pour pallier à cette blessure. Sera-t-il dans le groupe pour le match contre l'Afrique du Sud ?