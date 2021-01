Cheika ou Gatland entraîneur au MHR ? Un Argentin signe à Toulouse... Les 5 infos de ce lundi

Ça s'active au MHR

Après avoir licencié Xavier Garbajosa, le président de Montpellier, Mohed Altrad s'active pour trouver son remplacement. Même si Philippe Saint-André s'est rapproché du terrain pour prendre la tête du staff sportif, il a pourtant déjà prévenu qu'il n'irait pas au-delà de l'exercice en cours dans cette fonction. Les pistes se tournent alors vers Michaël Cheika, l'ancien sélectionneur des Wallabies, Warren Gatland, ancien international Néo-Zélandais ou encore Franck Azéma et Pierre Mignoni, sous contrat avec Clermont et Lyon qui sont aussi envisagés.

Un Puma dans la ville rose

Juan Cruz Mallia, l'international argentin de 24 ans, évoluant aux postes de centre, ailier ou arrière, vient de signer un contrat de dix mois avec le Stade toulousain en tant que "joueur supplémentaire". Annoncé sur le site internet de Cordoba XV, club sud-américain d'où est originaire Mallia, il avait été retenu par le sélectionneur Mario Ledesma en équipe nationale pour la dernière Coupe du monde en Asie. Il est considéré comme un grand espoir argentin et devrait arriver en France la semaine prochaine.

Coupe du monde 2023 - Juan Cruz Mallia (Argentine)Other Agency

La crainte au sein de la fédération

Suite aux nouvelles restrictions sanitaires imposées par le gouvernement jeudi dernier d'avancer le couvre-feu à 18h, la Fédération française de Rugby a avoué ne pas pouvoir faire grand chose et craint forcément une baisse du nombre des licenciés dans les clubs amateurs. Le vice-président du rugby amateur, Patrick Buisson, a alors réagi : "Tous les sports et toutes les fédérations souffrent, pour nous, la baisse serait plutôt de l'ordre de 7 à 8 %. On va forcément perdre des licenciés." Cet avancement du couvre-feu complique encore plus les choses. Les entraînements, déjà moins nombreux lorsque la restriction était à 20h, sont encore plus compromis.

Du renfort à Montauban

Le jeune talonneur de 24 ans, issu du centre de formation de Clermont, Kilian Tripier vient d'être annoncé en tant que joueur supplémentaire au sein de l'Union Sportive Montalbanaise. Il arrive en renfort dans l'équipe du Tarn-et-Garonne, actuellement 10ème du classement de Pro D2

Des pistes pour l'West ?

Libre à la fin de la saison, l'ouvreur de La Rochelle, Ihaia West est très prisé pour renforcer le poste de demi d'ouverture de plusieurs clubs français. L'international maori, capé à sept reprises, fait parti des rares ouvreurs libre en fin de saison. Clermont, Lyon ou encore Montpellier seraient intéressés par le numéro 10.