Chat absent et Penaud de retour, 2 matchs du Tournoi en danger... Voici les 5 infos de ce mardi

Chat de nouveau absent, Penaud de retour avec les Bleus

Fabien Galthié et Raphael Ibanez ont dévoilé le groupe des 28 Bleus pour préparer la rencontre en Écosse. Quelques changements restent notables, comme l'absence de Camille Chat, touché aux adducteurs, le talonneur du Racing 92 doit renoncer à la 4e rencontre. Peato Mauvaka fait donc son entrée dans les 28, tout comme Cameron Woki, Selevasio Tolofua et Kilian Geraci. Absent pour le déplacement au Principality Stadium, Jefferson Poirot est de retour dans le groupe, à l'instar de Damian Penaud qui a été absent lors des trois premières journées. Les 28 joueurs appelés par le staff du XV de France se réuniront jeudi soir et seront ensuite rejoints par 14 autres joueurs après la 17e journée de Top 14.

Irlande-Italie et Italie-Angleterre en danger

Le coronavirus touche actuellement l'Italie et les instances du Tournoi semblent préoccupées par cette situation. À tel point que les deux dernières rencontres de la Squadra Azzura seraient en suspens. "Il y aura de grandes décisions prises dans les prochains jours, notamment sur le match Irlande-Italie" a déclaré Simon Harris, le ministre de la Santé Irlandais. Pour rappel, deux matchs de Pro 14 prévus ce week-end en Italie ont été reportés de même qu'Italie-Écosse dans le Tournoi féminin qui devait se jouer ce dimanche passé. Une décision pourrait donc rapidement être prise vis-à-vis de ces deux matchs.

Deux forfaits pour la fin du Tournoi

Alors que l'Italie a dévoilé son groupe des 30 pour le déplacement en Irlande, Andy Farrell va devoir se passer de son pilier gauche jusqu'à la fin de la compétition. En effet, Cian Healy doit déclarer forfait pour les deux prochains matchs du Tournoi, en raison d'une blessure à la hanche contractée contre l'Angleterre. Mais il ne s'agit pas du seul forfait pour le reste du 6 Nations, Wayne Pivac devra également faire sans l'un de ses joueurs. C'est Josh Adams qui doit soigner une blessure à la cheville, l'ailier de Cardiff ne pourra pas prendre part aux rencontres face à l'Angleterre et l'Écosse.

Des changements dans le groupe U20 pour l'Écosse

Le staff des -20 ans décide de jouer la continuité pour le déplacement en Écosse avec seulement 3 joueurs qui ne sont pas renconduits. Philipe Boher reconduit les 15 mêmes avants que lors du déplacement au pays de Galles, mais Gauthier Maravat et Guillaume Cramont font, par exemple leur retour, eux qui ont joué en Top 14 ce week-end avec leurs clubs respectifs. En revanche côté trois-quarts, il y a du changement. Baptiste Germain, Edgar Retière et Calum Randle ne font pas partie de cette liste. C'est Joris Moura et Yoram Falatea Moefana qui font leur retour après avoir manqué la dernière journée du Tournoi.

Points transferts : départs, prolongations ou encore fin de carrière

Ce mardi a eu droit à son lot de transferts, notamment en Angleterre avec 2 arrivées et une fin de carrière. Ben Franks va mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le pilier est une référence à son poste, il a connu 47 sélections avec les All-Blacks. Mais Rhys Webb et Zack Henry débarquent outre Manche. Le demi de mêlée gallois rejoint Bath avec effet immédiat, il y jouera jusqu'à la fin de la saison avant de retrouver les Ospreys la saison prochaine. L'ouvreur de Nevers, lui, sera joueur des Leicester Tigers la saison prochaine. Liam Williams quitte avec effet immédiat les Saracens, souvent blessé ces dernières saisons, l'arrière gallois retrouve les Ospreys. En grande difficulté cette saison, les Ospreys ont d'ores et déjà trouvé leur manager pour l'année prochaine. Il s'agit de l'anglais Toby Booth (50 ans). Alby Mathewson reste en Irlande mais rejoindra l'Ulster la saison prochaine. Dans l'hexagone aussi ça bouge. Charlie Cassang, barré par Morgan Parra et Greg Laidlaw à Clermont, va tenter de retrouver du temps de jeu avec Oyonnax la saison prochaine. Alors que Jean-Baptiste De Clercq prolonge son aventure avec Bayonne pour les deux prochaines saisons. Tanginoa Halaifonua vient de signer à Grenoble pour les deux prochaines saisons. Le troisième ligne, d'origine tongienne de 23 ans, est actuellement un joueur de Lyon. Et cette saison signifie la dernière avec Rodrigo Capo Ortega sous le maillot castrais. À 39 ans, l'Uruguayen pourrait raccrocher les crampons à la fin de cette édition du Top 14.

Par Bastien Rodrigues