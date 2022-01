Charles Ollivon sera trop juste pour le Tournoi selon Fabien Galthié

Le sélectionneur des Bleus a donné sa première conférence de presse de l'année hier. Il est revenu sur le bilan comptable de son groupe et notamment sur la victoire face aux Blacks (40-25) en novembre dernier. Fabien Galthié a aussi fait part des ambitions du XV de France pour le prochain Tournoi des Six Nations qui devrait se faire sans le capitaine Charles Ollivon qui ne sera pas encore opérationnel d'après le sélectionneur. Le troisième ligne de Toulon souffre toujours d'une rupture des ligaments croisés du genou et le staff de l'équipe de France ne précipitera donc pas son retour.

Richie Arnold sera toulousain jusqu'en 2025

Le Stade toulousain l'a annoncé sur les réseaux, le deuxième ligne Richie Arnold prolonge son contrat jusqu'en 2025. Après Julien Marchand, Antoine Dupont, Cyril Baille mais aussi François Crois, c'est une nouvelle pièce maîtresse d'Ugo Mola qui prolonge l'aventure toulousaine.

Waisea Nayacalevu est clair "Me faire vacciner, c'est la dernière option pour moi"

Alors qu'il pourrait être contraint de se faire vacciner pour continuer à jouer en Top 14, le centre fidjien du Stade français a clairement indiqué à l'AFP qu'il ne le ferait qu'en cas de dernier recours. Pour le moment le joueur s'adonne à des tests quotidiens pour pouvoir jouer et s'entraîner. L'international fidjien a aussi déclaré qu'il avait déjà contracté le Covid à deux reprises.

Le président de Toulon ne veut pas jouer à La Rochelle

Dans les colonnes de l'Equipe, Bernard Lemaître le président du RCT a annoncé qu'il ne jouerait pas dimanche (18h) face aux Maritimes en raison d'une pénurie de joueurs en première ligne. " Je ne vais pas faire jouer en première ligne des juniors face à des internationaux de la Rochelle" a justifié Bernard Lemaître. La Ligue n'a pas encore communiqué sur la rencontre.

Jan Serfontain continue à Montpellier jusqu'en 2024

Jan Serfontein et le MHR, c'est une histoire qui dure depuis 2017 et qui se poursuivra jusqu'en 2024 après le nouveau contrat signé par le centre sud-africain. Une bonne nouvelle pour Montpellier qui conserve un de ses cadres pour deux années supplémentaires.