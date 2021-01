Changement de programmation en Top 14, un retour à Cardiff... Les 5 infos de ce vendredi

Racing 92 - La Rochelle devrait se jouer dimanche à 15h...

Alors que la rencontre entre le Racing 92, troisième, et le Stade rochelais, leader du Top 14, devait se jouer en ouverture de la quatorzième journée ce samedi à 15h15, deux cas de Covid-19 avaient été détectés dans les rangs maritimes. La Ligue a communiqué une nouvelle date pour ce match. Ce dernier se jouera finalement 24 heures plus tard, dimanche à 15h, si les résultats des tests PCR passés par les Rochelaiss s'avèrent négatifs.

... de même que Brive - Montpellier

Le décalage de ce choc de la journée a des conséquences directes sur un autre match, à savoir Brive - Montpellier. Alors que celui-ci devait se jouer plus tôt dans l'après-midi, à 14h15, il se tiendra finalement le même jour, dimanche, mais à 15h, soit en même temps que la rencontre entre Racingmen et Rochelais. Canal + devrait donc organiser un mini-multiplex avec ces deux affiches pour le début de ce qui sera un long dimanche de rugby.

Costossèque est bien arrivé à Bayonne

Rugbyrama vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. Le jeune centre du Racing 92 Théo Costossèque (20 ans) a été prêté à l'Aviron Bayonnais et ce jusqu'à la fin de la saison. Depuis le début de la saison, Costossèque avait disputé cinq matchs, tous en tant que remplaçant et en Top 14. C'est un peu un retour aux sources pour le joueur qui est formé non loin du tout de la Côte Basque, à Peyrehorade dans les Landes. Il avait ensuite rejoint l'Aviron dans les catégories de jeunes avant de se lancer dans l'aventure parisienne en 2018.

Dai Young de retour à Cardiff

Il était des grandes heures des Cardiff Blues à la fin des années 2000. L'ancien pilier du pays de Galles Dai Young va reprendre du service dans le club de la capitale galloise près de dix ans après l'avoir quittée. L'ancien coach des Wasps, club qu'il avait dû quitter il y a un peu moins d'un an, faute de bons résultats, a été nommé directeur du rugby de l'actuel quatrième de la Conférence B en Pro 14. Young remplace l'Australien John Mulvihill, qui a dû quitter le club pour raisons personnelles.

Vers l'annulation des deux prochaines journées de coupes d'Euope ?

Dans la journée d’hier, une réunion au sommet s’est tenue entre le ministère des Sports, de la santé et des représentants des clubs professionnels français au sujet épineux de la Coupe d’Europe. Et si aucune décision n’a pour l’heure été officialisée, la nouvelle d'une annulation des deux prochaines journées pourrait bien tomber dans la journée… Avec quelles conséquences ? Si aucune décision ferme et définitive n’a été pour l’heure été communiquée (la commission se donnant un délai de réflexion pour juger l’évolution de la situation sanitaire), il semble à l’heure actuelle que l’on se dirige vers un veto pur et simple qui pourrait être annoncé aujourd'hui ou demain. Ce qui impliquerait l’impossibilité de jouer les deux prochaines journées de Coupe d’Europe les week-ends du 15 et du 22 janvier.