Changement de groupe chez les Bleus, Carter prend sa retraite… Les 5 infos du week-end

De nouveaux cas chez les Bleus

Samedi, la Fédération Française de Rugby a annoncé que le Toulonnais Gabin Vilière et le Montpelliérain Mohamed Haouas étaient testés positifs à la Covid-19. Hier, c’est le talonneur du Stade toulousain, Julien Marchand et le champion du monde U20, Arthur Vincent, qui ont été testés positifs. Ces 4 cas portent à 9 le nombre de personnes contaminés au sein du XV de France (cinq joueurs et quatre membres du staff).

Un nouveau groupe des 31 pour préparer l’Écosse

Avec tous ces cas de Covid-19 au sein de l’effectif, Fabien Galthié et son staff ont dévoilé, ce dimanche, un nouveau groupe de 31 joueurs afin de préparer la rencontre face à l'Ecosse (dimanche, 16h, Stade de France). Le sélectionneur a effectué 7 changements pour pallier les forfaits. Il s’agit de Dorian Aldegheri, Teddy Baubigny, Hassane Kolingar, Maxime Lucu, Jonathan Danty, Yoram Moefana et Donovan Taofifenua.

Dan Carter met un terme à sa carrière

Sur les réseaux sociaux, ce samedi, Dan Carter a annoncé mettre un terme à sa carrière à l’âge de 38 ans. Demi d’ouverture des All Blacks pendant plus d’une décennie et double champion du monde, le Néo-Zélandais aura marqué l’histoire du rugby mondial. Passé notamment par Perpignan et le Racing 92, il était retourné en Nouvelle-Zélande ces dernières années, aux Auckland Blues, tentant de retrouver du temps de jeu.

Nouveau leader en Top 14

La 17eme journée de Top 14 se disputait ce week-end. Et le Stade toulousain n’est plus leader du championnat. En effet, les Toulousains se sont inclinés sur la pelouse du Matmut Stadium face au LOU. Cette défaite permet à La Rochelle de prendre le fauteuil de leader grâce à sa victoire face au Stade français. Le Racing 92 possède le même nombre de points que les Rochelais et sont donc à égalité tout en haut du classement.

Les filles de France 7 s’inclinent en finale

C’était le grand retour du Sevens ce week-end. L’épreuve se disputait à Madrid et voyait s’opposer six équipes (France, Espagne, Russie, Kenya, USA et Pologne). Après une première journée où les Bleues se sont imposés par deux fois, s’inclinant contre la Russie, elles l’ont emporté face à la Pologne et les USA pour retrouver en finale… la Russie. Et une nouvelle fois, les filles de David Courteix s’inclinent sur le score de 17-5 face aux Russes pour ce retour à la compétition.