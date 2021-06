Déjà en tête du Tournoi B 2021 après ses quatre victoires en quatre rencontres cet hiver, la Géorgie a assuré sa victoire finale avec un cinquième succès face aux Pays-Bas ce samedi midi. Invaincus cette saison, les Lelos se voient même gratifiés d'un point bonus "grand chelem", qui leur assure de finir premiers alors qu'il reste encore six matchs, qui vont s'étaler jusqu'à cet automne. Disputée exceptionnellement à Telavi, dans l'est du pays, cette opposition un peu déséquilibrée entre les tenants du titre et les tout récents promus du Trophy n'a laissé que peu de place au suspense. En effet, les Caucasiens l'ont largement emporté 48 à 15, avec huit essais à deux, dont un du demi de mêlée briviste, Vasil Lobzhanidze, du pilier du Racing 92, Guram Gogichashvili et du deuxième ligne aurillacois, Giorgi Javakhia.

"La Géorgie a été l'équipe dominante du Rugby Europe Championship et n'a pas perdu depuis quatre ans, donc les jouer nous fournira des repères clés quant au niveau de rugby dans cette compétition" avait déclaré, dans la semaine, l'entraîneur-chef des Pays-Bas, Zane Gardiner. Les voilà désormais fixés sur l'écart qu'il existe avec les candidats favoris à la qualification pour la Coupe du monde 2023.