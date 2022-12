Bordeaux-Bègles ne s'est pas préparé avec son effectif complet pour affronter les Sharks de Durban. Après avoir encaissé leur première défaite de Champions Cup cette saison à Gloucester (22-17), l'UBB s'est entraîné sans plusieurs cadres, ce mardi. Matthieu Jalibert, Jefferson Poirot, Maxime Lucu, Zack Holmes et Sipili Falatea étaient tous absents. Thomas Jolmès, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025, et Bastien Vergnes-Taillefer étaient eux bien présents pour préparer la venue des Sharks. À noter que l'absence de Maxime Lucu, et l'indisponibilité de Yann Lesgourgues devraient pousser le staff girondin à titulariser Jules Gimbert à la mêlée.