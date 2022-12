Ce mardi, deux jours après sa victoire sur le terrain du Munster au terme d'un immense combat pour le compte de la première journée de Champions Cup, le Stade toulousain a retrouvé le chemin de l'entraînement. Et, pour préparer la réception de Sale dimanche, le club a aussi retrouvé quelques joueurs forfaits la semaine dernière. C'est par exemple le cas du troisième ligne Selevasio Tolofua et du trois-quarts centre Sofiane Guitoune. Tous deux malades, ils avaient renoncé au déplacement en Irlande mais sont désormais rétablis.

Un autre trois-quarts centre, à savoir Pierre-Louis Barassi, est aussi de retour. Victime d'une commotion voilà deux semaines et demie à Lyon, il a observé le temps de repos nécessaire et peut postuler face aux Anglais. Enfin, sonné également à Lyon, l'ailier ou demi de mêlée Arthur Retière sera là pour affronter les Sharks. Le demi de mêlée et capitaine en Champions Cup Antoine Dupont était bien présent aussi ce mardi, malgré un coup reçu à une main en début de rencontre en Irlande, qui n'a finalement généré aucune inquiétude.

Capuozzo vers un forfait

En revanche, d'autres éléments sont revenus blessés de Limerick. En premier lieu, l'ailier ou arrière Ange Capuozzo, touché à une main en première mi-temps et remplacé à la pause par Lucas Tauzin. L'international italien devait passer de nouveaux examens en ce milieu de semaine, dont un scanner, et voir un spécialiste pour en savoir davantage sur la nature précise du diagnostic. Mais le staff n'entend de toute façon prendre aucun risque avec lui et les chances de le voir sur la pelouse dimanche sont très faibles.

Pour le troisième ligne Alexandre Roumat, la précaution sera aussi de mise du côté de l'encadrement. Sorti dès la 15e minute pour passer un protocole commotion, il n'était pas revenu sur la pelouse et avait été remplacé par Thibaud Flament. Il avait rendez-vous mardi après-midi pour son HIA3 (troisième degré d'évaluation de l'impact à la tête) mais, dans ce genre de situation, le staff a toujours préféré se montrer prudent, comme ce fut le cas récemment avec Barassi. Enfin, le troisième ligne Alban Placines se plaignait en ce début de semaine d'une douleur à une épaule. Il a donc été ménagé et sa participation à la rencontre dimanche est incertaine.

Cros et Jaminet en reprise adaptée

Globalement, l'infirmerie toulousaine - qui a récemment affiché complet - continue tout de même de se vider. Ainsi, plusieurs internationaux sont actuellement en reprise adaptée. C'est le cas des Français François Cros et Melvyn Jaminet, qui étaient avec leurs partenaires ce mardi. Le troisième ligne, qui a été opéré d'un genou, a intensifié son travail individuel et pourrait rejouer d'ici la fin de l'année, ou tout début 2023. L'espoir est similaire pour l'arrière, victime d'une sérieuse blessure à une cheville en octobre, qui a effectué les séances de course avec le reste de ses partenaires. Aussi en reprise adaptée, le trois-quarts polyvalent des Pumas Juan Cruz Mallia (touché aux côtes) se rapproche d'un retour à la compétition. S'il n'était pas encore apte pour la réception de Sale, ce devrait alors être pour celle de Castres la semaine suivante. En revanche, même s'il était sur les terrains lui aussi, son compatriote Santiago Chocobares (genou) devra plus certainement patienter jusqu'en janvier.