Quelle analyse peut-on faire de cette rencontre perdue ?

On a eu de superbes séquences durant les 55 premières mi-temps. On n’a pas toujours été récompensés. On a eu trois mêlées consécutives à 12-17, si on avait pu basculer sur cette action là à 19-17, le match n’aurait pas été le même peut-être. C’est le tournant du match. Nos avants ont fait un gros effort et nous n’avons pas été récompensés. On n’a pas été assez efficaces avec les ballons que l’on a eus, on n’a pas su marquer assez de points quand on était dans les bonnes zones. Je souligne que l’on a perdu contre une superbe équipe d’Exeter, avec tous ses internationaux. On voit que c’est une équipe de très haut niveau.

Ce match a été marqué par votre retour sur les terrains en tant que joueur. Comment vous-êtes vous senti ?

Ça va, je pense sincèrement que j’ai fait une entrée correcte. Plaquer des avants est toujours aussi difficile (rires). Le rugby n’a pas changé pendant mon absence. Je vais essayer de faire un pas après l’autre, travailler et aider l’équipe jusqu’à ce que l’on ait d’autres demis de mêlée valides. Ce soir (samedi soir, N.D.L.R.), je me sens très bien. Demain, cela ira peut-être moins bien. Mais c’est ça que l’on aime.

Qu’est ce qui sépare une équipe comme Castres d’Exeter, aujourd’hui ?

Le pragmatisme, tout simplement. Arriver à conserver le ballon, à multiplier, à avancer, à battre les défenseurs quand on est dans des zones de marque. C’est vers ça que l’on doit tendre. C’est des occasions rares dans un match. Il y en a peut-être trois ou quatre dans une partie. Mais il faut arriver à les convertir, à faire "gonfler le compteur". Exeter y est arrivé mieux que nous sur ce match. Voilà la différence. Le pragmatisme ! Je suis quand même content car mes coéquipiers qui étaient sur le terrain ont vraiment mouillé le maillot. Il y a parfois des matchs qui ne sont pas très intéressants à regarder mais sur lesquels on peut construire …

Il faut maintenant aller à Edimbourg…

Oui, pour y affronter un peu le même genre d’équipe qu’Exeter. Une solide formation d’outre-Manche, avec beaucoup d’internationaux. Une équipe qui va proposer peut-être un peu moins de volume de jeu qu’Exeter. Il faudra nous adapter et, revenons-y, être enfin plus pragmatiques.