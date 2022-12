Le petit monde du rugby s'interrogeait sur l'entrée des provinces sud-africaines dans le United Rugby Championship, héritier du Pro 14, en 2021. Mais les clubs de la nations arc-en-ciel ont prouvé leur valeur la saison dernière, en terrassant les provinces irlandaises et galloises. Au final, les Vodacom Bulls et les DHL Stormers se sont disputés le titre d'URC pour une première historique. Ces derniers, champions, affronteront d'ailleurs Clermont et les London Irish pour leur entrée en lice en Champions Cup. Puissante devant, l'équipe des Stormers possède surtout des facteurs X dans ses lignes arrières capables de faire basculer une partie à eux tout seuls.

Les joueurs phares : Steven Kitshoff et Damian Willemse

Ils étaient six Springboks à prendre l'avion destination Clermont-Ferrand. Pour leur première rencontre en Champions Cup, la franchise du Cap se déplacera avec Steven Kitshoff, Deon Fourie, Joseph Dweba, Herschel Jantjies, Manie Libbok au stade Marcel-Michelin. Parmi eux, Deon Fourie connaît sans doute le mieux l'ASM, lui qui a passé cinq saisons à Lyon, et deux à Grenoble.

À ses côtés, Steven Kitshoff, qui a également joué en France (deux saisons à Bordeaux-Bègles), est un cadre des Stormers depuis 2015. Pilier gauche des Springboks, il comptabilise 70 sélections avec l'Afrique du Sud. Champion du monde en 2019, Kitshoff est un joueuer dur au mal mais également très mobile et technique. Surtout, il dispute sa dernière saison à Johannesburg avant de s'envoler pour l'Ulster la saison prochaine.

Dans les lignes arrières, les Stormers envoient du lourd en Auvergne. Outre, accélérateur de particules à l'ouverture, Damian Willemse sera à surveiller de très prés pour les Jaunards. Titulaire en numéro 10 avec les Springboks, le champion du monde sud-africain est l'arrière indétrônable des Stormers depuis deux saisons.

Capable de jouer centre et ouvreur, Damian Willemse est surtout un arrière imprévisible capable de s'engouffrer dans les brêches et de faire jouer après lui. Déchargé du but, contrairement à ses passages en sélection, Damian Willemse laisse le tee à Mannie Libbok en club, aussi précis que vif, ballon en main.

La forme du moment : deux défaites en 2022

Les Stormers ont plus que réussi leur transition vers l'Europe et l'URC. Depuis le début de l'année civile, les guerriers du Cap n'ont perdu que deux fois... en vingt-quatre rencontres. Seuls Cardiff (30-24) et le Connacht (19-17) ont vaincu les Sud-Africains. Les Stormers ont également concédé deux matchs nuls sur les terrains des Ospreys (16-16) et des Sharks (22-22). Une forme étincelante qui doit maintenant se confronter aux vérités de la Champions Cup et une équipe clermontoise qui doit élever son niveau devant ses supporters.

Le regard sur Clermont : "L'entraîneur des Scarlets m'a dit que c'était l'une des expériences rugby les plus incroyables qu'il avait vues"

Pour leur premier match en France, les Stormers dans un stade Marcel-Michelin habitué des grands rendez-vous de la Champions Cup et qui devrait retrouver de sa superbe après un début de championnat poussif (10ème, cinq victoires). Mais John Dobson, entraîneur en chef de la franchise, a déjà un plan pour réaliser un grand coup au milieu des volcans auvergnats. "L'entraîneur des Scarlets m'a dit que c'était l'une des expériences rugby les plus incroyables qu'il avait vues. Nous avons bien regardé Clermont", a déclaré Dobson. "Nous avons vu des opportunités de jouer davantage comme nous l'avons fait en première mi-temps au cours des deux dernières semaines, avec beaucoup de vitesse, et de faire en sorte d'être efficace contre eux. C'est notre plan. C'est un match important pour nous de montrer que les Stormers doivent être au sommet du rugby de club. Nous sommes très excités".

Par Clément LABONNE