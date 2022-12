Tom Willis

Quelques semaines seulement après avoir rejoint la France et l’UBB, l’un des deux frères Willis revenait déjà dans son pays natal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Tom Willis s’est rappelé au bon souvenir des observateurs du rugby anglais. En vrai spécialiste du poste de numéro huit, il a souvent trouvé de l’avancée sur ses prises de balles et s’est surtout montré sécurisant derrière son pack, même quand celui-ci fut dangereusement chahuté aux alentours de la 15ème minute : contrôle de balle, départ, et gain de plus de quinze mètres qui donna de l’air à son équipe. Il fut aussi directement impliqué sur le premier essai girondin puisqu’il fut à l’origine de l’arrachage qui donna le ballon à Falatea, et marqua en force juste avant la pause. Il fut également efficace au sol, à l’image de son contre-ruck à la 47e qui tua une occasion d’essai pour Gloucester. Seul regret, il fut moins en vue en deuxième mi-temps.

Albert Tuisue

C’est ce que les Anglais appellent un "game changer". Un joueur qui inverse le cours du match. Avec le reste du banc de Gloucester (Twelvetrees, Chapman), le troisième ligne international fidjien Albert Tuisue, recruté à l’intersaison, a renversé la rencontre. Sitôt entrée, il s’est illustré par sa vitesse et son aisance balle en main. Souvent utilisé dans la ligne de trois-quarts après les lancements en touche, il a causé des dégâts considérables dans la défense girondine. Il fut même l’auteur de l’essai à la 63ème qui redonna l’espoir à son équipe. Une mi-temps de haut vol.

Santiago Socino

Quel match du talonneur argentin ! Même quand son équipe était dominée en première mi-temps, il fut l’un des rares à savoir se mettre en valeur. Il a notamment brillé par son dynamisme et sa capacité à faire jouer autour de lui après contact. A mesure que la rencontre avançait, il est monté en puissance. On retiendra en deuxième mi-temps sa superbe percée, bien relayée par Chapman qui fut arrêté à quelques mètres de la ligne. Il fut récompensé quelques minutes plus tard, en inscrivant le troisième essai de son équipe à la 69ème. Mention spéciale aussi à son compatriote Matias Alemano, brillant de constance, qui offrit l’essai du bonus à Chapman.

Les Flops

Le banc girondin

La performance du banc de Gloucester ne fait qu’accentuer l’indigence de celui de l’UBB. Après une très bonne première mi-temps voire une heure de jeu totalement maîtrisée, l’ UBB s’est délitée. Et l’entrée en jeu des remplaçants n’y a strictement rien changé. Clément Maynadier ? Pas vu. Cyril Cazeaux ? Pas vu. Caleb Timu ? Bof… Vadim Cobilas ? A la 72ème minute, on a vu la mêlée girondine totalement emportée par l’adversaire sur sa propre introduction alors qu’elle n’était qu’à 20 mètres de la ligne adverse. Apparemment, les joueurs n’auraient pas entendu les commandements. Au vu du bruit que faisaient les supporters de Gloucester, c’est plausible. Mais on espère pour l’UBB que ce n’est que ça...

Zack Holmes

Dans l’ensemble, l’Australien a fait une bonne partie. Il a bien animé le jeu, s’est montré tranchant balle en main, a passé des transformations difficiles (comme sur l’essai de Willis) et a signé un bien meilleur match que son vis-à-vis Santiago Carreras, qui était dans un mauvais soir. Le problème, c’est que Holmes refusa de taper consécutivement deux pénalités (55e et 58e) qui auraient pu mettre l’UBB à 15 points des Cherry and Whites. Et l’UBB perdit deux fois la balle.

Jonny May

Un tout petit match de celui que l’on surnomme "l’England speedster" (le bolide de l’Angleterre) outre-Manche. Certes, il n’a pas eu beaucoup de ballons mais on ne peut pas dire qu’il ait fait beaucoup d’efforts pour aller les chercher. Et quand il en a eu, il s’est contenté de charger tout droit. Pour ne rien arranger, il a commis un en-avant grossier sur la percée plein champs de Tuisue à la 50e qui aurait pu mener à un essai.