Les tops

Van der Linde

Auteur une entame de très grande qualité, le demi de mêlée des Bulls s’offre un doublé très rapidement en première mi-temps (7ème et 19ème). Sur le deuxième essai où, en filou, il feinte la passe et vient au ras pour doubler la mise, le vif numéro 9 a régalé le public. Une grosse animation de jeu est à noter puisqu’elle permet à son équipe de conserver le mouvement dans l’avancée et d’animer un peu plus ce match complètement fou. Enfin, quand il a porté le ballon, il s’est toujours montré dangereux.

Les ailiers des Bulls

Ils ont clairement mis le feu dans ce match ! De la vitesse et des accélérations impressionnantes, voilà comment Novuka et Jacobs ont vraiment embêté la défense lyonnaise. Ils ont cassé de nombreux plaquages par leur puissance mais aussi par des retours intérieurs dévastateurs. Leurs deux essais ont été des modèles de finition. Avec tant d’espaces, ils se sont éclatés dans ce match et ça faisait plaisir à voir.

Botha

L’ancien des Bulls a complètement surnagé dans l’effectif lyonnais. Auteur lui aussi d’un doublé, il a montré une vraie aisance et une palette technique impressionnante. En témoigne son superbe deuxième essai où il prolonge au pied avant d’aplatir, un fait assez rare pour un numéro 8 de son envergure. Son premier essai est lui à la conclusion d’un joli ballon porté. Il a aussi imposé sa dimension physique dans le jeu courant, comme on peut l’attendre de sa part. Pour conclure, dix plaquages réussis pour lui.

Les flops

Nakaitaci

L’ailier lyonnais n’a pas pesé dans un match pourtant débridé. Il n’a pas eu le flair qui le caractérise habituellement et n’a pas suivi le tempo imposé par cette rencontre totalement ouverte. Il a notamment manqué des plaquages dans des zones importantes, à l’exemple de l’essai de Jacobs.

Simelane

À l’inverse de ses deux compères du triangle arrière, il n’a pas su se distinguer positivement. Au contraire, il a trop peu rassuré sous les chandelles lyonnaises. Pire, il a laissé échapper trois ballons aériens dans son camp. Ce qui a laissé des munitions aux joueurs du Lou. Lorsqu’il tenait le ballon, il n’a pas su franchir la défense adverse. Son bilan de deux plaquages réussis laisse pantois tant le Lou s’est retrouvé face à son deuxième rideau.