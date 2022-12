Au Kingsholm Stadium de Gloucester, l’UBB débutait sa campagne européenne de la meilleure des façons. Pour cause, sur la première action, profitant d’un ballon tapé directement en touche par Stephen Varney, les Girondins se retrouvaient avec une munition intéressante dans le camp anglais. Si le lancer de Maxime Lamothe était volé par l’alignement adverse, Tom Willis arrachait ensuite le ballon et mettait sur orbite Sipili Falatea, qui n’avait plus qu’à courir jusqu’à l’en-but adverse. Avec la transformation de Zack Holmes, l’UBB se retrouvait devant au score, 0-7 (2e).

Les Anglais, passés à côté de leur entame, tentaient de répondre rapidement aux Bordelais, mais les hommes de Julien Laïrle et Frédéric Charrier étaient en place, défendaient bien leur ligne et Gloucester ne marquait pas malgré un gros temps fort (14e). Zack Holmes (22e) punissait une faute anglaise au sol et, à la moitié de ce premier acte, l’UBB menait alors 0-10.

Il fallait attendre la 25e minute pour voir Gloucester débloquer son compteur. Sur un beau lancement offensif, Carreras servait Socino, qui remettait intérieur pour son demi de mêlée et Varney aplatissait (5-10, 26e). Mais l’UBB, bien que plutôt dominée en mêlée fermée, finissait la première période aussi fort qu’elle l’avait entamée. Juste avant la pause, Tom Willis, en puissance, s’écroulait dans l’en-but adverse et permettait à ses partenaires de virer avec une avance confortable à la mi-temps (5-17). Un score logique au vu des 40 minutes très sérieuses réalisées par les partenaires de Maxime Lucu.

Tuisue, quelle entrée !

Menés, les locaux revenaient avec un visage plus conquérant sur la pelouse. Dès les premières minutes, ils mettaient beaucoup de rythme dans leur jeu offensif et se créaient des occasions, mais la défense bordelaise ne cédait pas. Particulièrement bien organisés, les Girondins, à trois reprises (45e, 47e, 60e) contraient les touches anglaises dans leurs 22 mètres.

Avec douze points d’avance, Bordeaux gérait son match, mais refusait de prendre les points lorsqu’ils se présentaient (56e, 58e) et ce choix ne s’avérait pas payant, puisqu’à chaque fois, la défense des “Cherry and whites” l’emportait.

Portés par l’entrée formidable d’Albert Tuisue, auteur d’un essai en force (64e), les Anglais se relançaient à un quart d’heure de la fin (10-17, 65e). Inerte, l’UBB n’arrivait plus à colmater les brèches. Les locaux gagnaient les impacts, et trois minutes plus tard, Santiago Socino, après avoir fait une percée dans la défense bordelaise un instant plus tôt, inscrivait un essai sur ballon porté (15-17, 69e). L’issue semblait alors inéluctable, tant le rapport de force s’était inversé, et à trois minutes de la sirène, Charlie Chapman, bien servi par Matias Alemanno, filait marquer l’essai de la victoire et du bonus offensif (22-17).