Avez-vous été impressionné par la performance de votre équipe dans le combat ?

Nous les avons laissés trop jouer durant les dix premières minutes où on a un peu dormi. Après, on s’est réveillé et on s’est rendu compte que, quand on y met l’intensité nécessaire, on a de quoi rivaliser physiquement. On a gagné les duels défensifs et la ligne d’avantage. Eux avaient de plus en plus de mal à nous faire reculer, si ce n’est sur notre indiscipline.

Cette disquette du combat est-elle indispensable à ce niveau ?

Oui, nous sommes obligés de savoir jouer comme ça aussi et de gagner dans ces conditions, surtout que l’hiver arrive désormais. Il faut aussi s’adapter au jeu de l’équipe en face. Nos adversaires ont eu plusieurs occasions de prendre des points en deuxième mi-temps mais sont restés sur leur philosophie de jeu, en essayant de nous marteler. Ce n’est peut-être pas le rugby le plus flamboyant mais il faut savoir le gérer.

Et dans lequel vous prenez aussi du plaisir ?

Quand on gagne à la fin, il y a toujours du plaisir. C’est vrai aussi dans le combat, dans le fait de monter et défendre ensemble. Là, on sentait qu’on était bien défensivement mais ils arrivaient à tenir le ballon, à avancer parfois centimètre par centimètre. Sur un premier coup, on a un contre, on récupère une touche et on marque un essai avec très peu de munitions. Sur un deuxième coup, avec le jeu au pied de Thomas (Ramos), on arrive encore à mettre trois points. C’est important d’avoir ce pragmatisme.

C’est rare de gagner à Thomond Park...

Il faut se rendre compte qu’on a fait un gros match et une grosse performance. Mais ce n’est que le premier match de la compétition et on sait le chemin qu’il nous reste à faire pour arriver là où on veut arriver. C’est bien de commencer la campagne par une victoire, encore plus à l’extérieur, avec ce format à trois équipes. Il faut au moins trois victoires pour bien figurer sur le reste du tableau.

Comment avez-vous géré les conditions météo avec ce fort brouillard ?

C’était un peu compliqué. L’arbitre m’a dit qu’il voyait tout le monde, donc c’était bon pour lui. Sur le champ profond, pour voir le couloir des 15 mètres de l’autre côté, c’était difficile. Mais les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes. Il fallait s’adapter.

Sur les sorties de camp, il y avait beaucoup de pression du public…

Cela fait partie du jeu et du folklore. Il faut arriver à rester dans sa bulle et à dissocier la voix de l’arbitre de celle du public. Pour l’arbitre, ce n’est pas simple non plus d’avoir tout ce bruit derrière, avec ces deux grosses tribunes. On ne les voyait pas avec la brume mais on les entendait très fort (sourire).