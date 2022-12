Le coup d’envoi de la Champions Cup n’a pas encore été donné mais Pierre-Henry Broncan est déjà entré dans sa compétition. Ce mercredi en conférence de presse, le manager tarnais a bien évidemment été interrogé sur la campagne européenne qui débute ce samedi à 21 heures face à Exeter pour ses protégés. Un horaire qui fait grincer des dents dans le Tarn, puisqu’une heure plus tôt, va débuter le quart de finale de la Coupe du monde de football entre Français et Anglais.

Une "concurrence" que les dirigeants castrais ont tenté de faire disparaître en demandant à l’EPCR de décaler ce duel face aux Chiefs. Une demande immédiatement rejetée par les organisateurs des Coupes d’Europe. Une décision qui ne réjouit pas Pierre-Henry Broncan : "On a logiquement demandé à décaler la rencontre et on se retrouve tout de même face au France-Angleterre. Je pense que si cela dérangeait un autre club européen de haut niveau, la demande aurait été acceptée et le coup d’envoi décalé. Ça commence à me faire chier. Notre club n’est pas respecté, on se fout de la gueule du club et de la ville toute entière."Le message est passé.

Au cœur de sa prise de parole, l’homme fort du staff du CO est également revenu sur la saison dernière, qui avait vu les Tarnais éliminés de peu : "Notre dernière aventure en Champions Cup a été très satisfaisante, mais là aussi, nous n’avions pas été respecté par l’EPCR. Nous avions joué tous nos matchs alors que certains de nos concurrents avaient obtenu des points sans jouer."

Exeter est prévenu, les quinze acteurs qui vont entrer sur la pelouse de Pierre-Fabre vêtus de bleu vont avoir comme un goût de revanche dans la bouche : "Ils ont intérêt à bien se préparer parce qu’on va être très énervés. Il faut faire un très gros match".

Kockott devrait débuter sur le banc face à Exeter

C’est l’homme de la semaine dans le Tarn. Quelques mois après avoir pris sa retraite sportive, Rory Kockott va déjà en sortir ce samedi soir. La légende castraise de 36 ans a été ajoutée ce mardi à la liste des joueurs qui peuvent disputer la Champions Cup avec la tunique du CO.

Avec les blessures de Jéremy Fernandez et Santiago Arata, l’entraîneur de la défense de Castres depuis le début de la saison va venir renforcer le poste de demi de mêlée aux côtés de Gauthier Doubrère et Julien Blanc.

Kockott devrait faire partie des 23 joueurs retenus pour affronter les Chiefs. Le Sud-Africain d’origine va débuter sur le banc et sera chargé d’amener toute son expérience en fin de match. Pierre-Henry Broncan se réjouit de cette nouvelle : "Nous sommes tous très contents qu’il ait accepté de rechausser les crampons. Il ne sera pas titulaire et j’espère qu’il ne faudra pas le rentrer trop tôt." Les supporters castrais peuvent avoir le sourire, leur chouchou ne va pas tarder à refouler une pelouse de Pierre-Fabre qu’il a tant sublimée pendant plus de dix ans.