Bien que soulagés par une large victoire acquise la semaine dernière au dépens de Brive, la situation des Bordelo-Béglais reste fragile en Top 14. Voilà pourquoi cet épisode européen arrivait un peu trop tôt, et tombait comme un cheveu sur la soupe du redressement girondin. Que devaient-ils faire ? La jouer à fond quitte à y perdre de l’énergie (et sûrement des hommes) ou se concentrer sur le Top 14 ? Dilemme… mais finalement, les Girondins ont choisi de ne pas choisir. Comment ? En alignant une équipe compétitive bien que légèrement remaniée en raison des blessures (Moefana, Lesgourgues, etc...) ou des nécessités de donner des congés à certains (Jalibert, Tameifuna). Voilà qui donnait aussi l’occasion de relancer certains joueurs comme Alban Roussel, Federico Mori, Geoffrey Cros, ainsi que d’offrir sa première titularisation à l’Anglais Tom Willis, récemment arrivé en Gironde, au poste de numéro huit.

Vidéo - Falatea et Willis pour sa première : revivez les essais de Bordeaux-Bègles contre Gloucester 00:42

Et vous savez quoi ? Cela a marché. L’UBB a parfaitement réussi sa première mi-temps, voire même ses soixante premières minutes. Pendant tout ce temps et surtout lors du premier acte, on a vu des Girondins enragés, bourrés d’énergie, solidaires et conquérants sur les ballons portés, un secteur qu’ils avaient particulièrement ciblés cette semaine. Seulement voilà, ils n’ont pas su maintenir leurs efforts pendant 80 minutes, ou encore résister à l’entrée du banc des Cherry and Whites (Tuisue, Twelvetrees, Chapman) qui a littéralement renversé la rencontre avec trois essais inscrits en quatorze minutes, entre les 62e et 76e minutes.

La réception des Sharks sera décisive

Résultat, l’UBB prend un point de bonus défensif. A l’extérieur, face à un des sérieux clients de Premiership. Le résultat, en lui-même, est loin d’être mauvais et n’oblitère en rien les chances de qualifications des Girondins en Champions Cup. Mais il n’en reste pas moins qu’une victoire à l’extérieur les auraient parfaitement lancé dans la compétition continentale, enterrant par la même d’éventuelles interrogations quant à leurs ambitions dans cette compétition, compte tenu de leur situation en Top 14.

A l’issue du match, on interrogea donc l’entraîneur des avants Julien Laïrle à propos de cet entre-deux qui, pour lui, n’existe pas : "On savait complètement comment se comporter dans cette Champions Cup. On a besoin de confiance, de retrouver notre jeu mais on a aussi besoin d’avoir un groupe plus étoffé, et que le turnover fonctionne. Aujourd’hui, on l’a vu, notamment avec cette belle attaque de match. Mais on est là pour jouer tous les matchs à fond. On prend ce qu’il y a à prendre, et le faire à chaque fois que l’on se déplace. Là, on a pris un point mais l’équipe méritait mieux. On a encore des fragilités, des fébrilités. Comme sur le match de Perpignan, on donne ce soir trop de choses à nos adversaires. Avec un écart de 12 points, on aurait dû maîtriser ce match."

Vous aurez noter que le technicien évoque le fait de retrouver de la profondeur dans son effectif, ce qui laisse entendre que d’autres rotations seront à prévoir. C’est d’ailleurs une bonne chose car les joueurs que le staff a relancé au Kingsholm Stadium se sont montrés plutôt performants, à l’image d’Alban Roussel ou de Federico Mori. Pour finir, Maxime Lamothe en rajoutait une couche : "On veut jouer cette compétition à fond. La semaine prochaine, on reçoit les Sharks à Chaban et il est hors de question que l’on perde à la maison." Voilà qui est clair. Mais cette fois, l’issue de ce match dictera vraiment la suite du parcours des Girondins dans cette Champions Cup.