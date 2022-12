"J’ai vu les propos de Dupont sur le fait que ce n’était plus la coupe d’Europe. Peu importe ce qu’il pense, nous allons nous assurer de performer dans cette compétition. Si c’est inconfortable pour certains joueurs, c’est comme ça. C’est le sport professionnel et nous allons tout faire rendre cette Champions Cup encore meilleure". Tels sont les propos rugueux de Bongi Mbonambi à propos de la prise de parole d'Antoine Dupont, expliquant "qu'il avait du mal à comprendre" la nouvelle formule de la Champions Cup. Le talonneur des Sharks s'est exprimé en marge du déplacement de la province de Durban à Bordeaux-Bègles, ce vendredi.

Une semaine avant lui, Steven Kitshoff avait davantage comris l'inquiétude du public européen, quelques heures avant la rencontre des Stormers à Clermont. "Je comprends qu’ils peuvent être frustrés de ne plus avoir cette "Coupe d’Europe" et qu’ils ont encore ce regard d’européen. Mais je crois que c’est une bonne chose pour l’Afrique du Sud. Cela va simplifier les voyages, amener plus d’audience, avec des matchs au même horaire" avait déclaré le pilier sud-africain. Mbonambi veut lui confirmer le bon début de compétition des Sharks, victorieux 39-31 contre les Harlequins, malgré un déplacement bouillant à Chaban-Delmas.

"Nous devrons nous préparer à une ambiance hostile"

"Je pense que n’importe quelle équipe française serait frustrée après une première défaite en Champions Cup. Cette compétition est tellement importante pour eux. On a bien regardé le jeu de Bordeaux-Bègles, ils ont évidemment une grosse équipe avec plusieurs internationaux français. Surtout, nous devrons nous préparés à une ambiance hostile" soulignait le talonneur champion du monde qui se méfie de la charnière Lucu-Jalibert. "On sait notamment que leur charnière est en équipe de France et qu’ils mènent à la baguette l’UBB. Le défi sera également devant, leur pack est très puissant et on devra se préparer en conséquence".

La différence de température entre Durban et Bordeaux a égalementé été souligné par le Springbok conscient que son équipe devra redoubler de vigilance pour garder le ballon "le plus longtemps possible" tout en montant d'un cran "sur les grattages dans les rucks".

Par Clément LABONNE