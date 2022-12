Contrairement à la saison dernière, les huitièmes de finale se joueront en un seul match et non en aller-retour, pourquoi ?

Le format des huitièmes de finale aller-retour était éphémère, on le savait. Pour rappeler le contexte, il faut remonter quelques années en arrière. On a acté, il y a deux ou trois ans, le fait de changer de formule pour passer de neuf à huit week-ends. Cette formule devait prendre effet cette saison seulement. Finalement, il y a eu le Covid-19 avec un report de la saison 2019-2020 en septembre et octobre 2020. On a donc pu reporter la saison à condition de raccourcir la saison suivante. On a pu respecter cette condition puisqu’on savait que nous allions appliquer un nouveau format. On a décidé de passer en formule huit week-ends ce qui veut dire quatre matchs de poules puis huitième, quart, demi et finale. La formule avec les matchs aller-retour a été très intéressante pour nous, je pense que tout le monde se rappelle de Toulouse et Montpellier, qui se sont qualifiés après deux matchs sur un seul point. Pour résumer : la saison dernière les huitièmes de finale étaient en formule aller-retour pour tenir notre engagement de neuf week-ends de compétition.

L’intégration des franchises sud-africaines a suscité beaucoup de réactions, pourquoi avoir fait ce choix ?

Il y a une raison assez simple, c’est qu’ils jouent en URC depuis plus d’un an et que tous les clubs de ce championnat jouent la Champions Cup et la Challenge Cup. Après les clubs anglais et français ont eu le choix et ont approuvé le projet. Tout le monde sait que l’on doit innover et se développer en permanence pour rester attractif donc c’est une combinaison de facteurs qui ont fait notre choix. Mais on croit en ce projet, c’est une grande opportunité pour nous comme pour eux, le niveau de jeu va naturellement s’élever et ça sera beaucoup plus difficile de gagner cette compétition.

Avez-vous déjà eux des retours des Sud-africains concernant leur intégration ?

D’une manière globale, leur intégration est déjà faite. Ils connaissent les clubs européens et il y a énormément de joueurs qui ont déjà joué en France et aujourd’hui ils ont même des entraîneurs français comme Yannick Bru. En termes d’intégration, ils sont prêts. En ce qui concerne la semaine de match, c’est plutôt classique. Quand on en a eu l’opportunité on a fait les calendriers avec l’URC pour qu’ils viennent en Europe et restent plusieurs jours pour faire plusieurs matchs.

Le sujet de l’écologie fait également beaucoup parler par rapport aux différents déplacements des Sud-Africains en France, y avez-vous réfléchi ?

On est conscient que cela va générer des voyages supplémentaires mais depuis le début on travaille ensemble pour optimiser les calendriers. On est en train de développer quelque chose de plus sophistiqué. D’un point de vue global, quand on y réfléchit, les Sud-Africains se déplaçaient en Nouvelle-Zélande ou en Australie donc finalement venir plutôt en Europe ça réduit les déplacements. Ensuite nous allons estimer cette empreinte carbone pour s’améliorer au fil des années.

Pourquoi continuer avec des poules de douze équipes ?

Ce format n’a que deux ans. L’idée ce n’est pas de changer toutes les saisons et ce n’est pas si simple quand on a que huit week-ends. On n’est pas fermé sur le sujet. On travaille en permanence sur l’amélioration des formats. Je pense qu’il faut du temps pour améliorer notre formule. Tout peut changer.

Comment avez-vous géré les cas Worcester et Wasps ?

On est vraiment désolé pour les deux clubs, pour les joueurs, le staff, les supporters. Le covid a fragilisé les entreprises et les clubs de rugby en font partie. Sur ce sujet on a travaillé avec humilité et dans le calme. Nous étions en relation permanente avec le Premiership et la RFU qui nous ont permis de travailler sereinement. Il y avait plusieurs options. On pouvait intégrer d’autres clubs mais au vu du timing, nous avons finalement pris la décision de réaménager les calendriers sans faire appel à des clubs extérieurs. Les deux clubs qui se retrouvaient sans matchs s’affronteront donc entre eux.

La Champions Cup et la Challenge Cup seront diffusées sur BeinSport, pourquoi continuer avec eux, alors que vous avez eu d’autres propositions comme Canal + ?

Je vais juste répondre qu’on est content de notre partenariat avec BeinSport. C’est un partenariat complet. Cela fait partie de notre stratégie aussi, on veut de la continuité pour permettre à tout le monde de travailler sereinement. Le travail de BeinSport est exceptionnel et on a pu voir une forte progression des audiences.

Les Cheetaths sont les seuls sud-africains "invités", puisqu’ils ne jouent pas en URC comme les autres et qui joueront leur match "à domicile" en Italie, pourquoi ?

C’est simple. Notre accord avec l’union sud-africaine porte sur quatre franchises. Les Cheetaths ont été invités car nous avions un chiffre impair en termes de clubs et nous voulions éviter d’avoir un club exempt chaque week-end comme la saison dernière. Les Cheetaths avaient le meilleur dossier et répondaient pleinement au cahier des charges. Tout au long de la campagne de Challenge Cup ils seront basés en Europe et il se trouve qu’ils ont trouvé un pied-à-terre en Italie.

Le Castres Olympique voulait décaler son match face à Exeter en raison du quart de finale de la Coupe du monde de football. L’EPCR a refusé, pourquoi ?

On n’a jamais donné beaucoup de détails sur nos relations internes. D’abord je comprends la frustration, ce n’est pas idéal pour nous non plus. Nous n’avons rien contre Castres ni même contre Exeter. Sur ce chevauchement entre le match de Castres et le quart de finale de football le problème avait déjà été identifié cet été. On savait que c’était une éventualité. Malheureusement nous n’avons pas trouvé plus de solutions il y a quatre mois qu’aujourd’hui. On a beaucoup de contraintes avec un cahier des charges strictes. On a essayé mais on n’a pas pu reprogrammer ce match. On aurait préféré le reprogrammer plus tôt mais ce n’est juste pas possible.

Pierre-Henry Broncan a déclaré "Le CO n’est pas respecté ! On se fout de la gueule du club », qu’avez-vous à répondre ?

Pour nous, c’est dur à entendre. On connaissait les risques. On a demandé à nos équipes de travailler à nouveau sur le problème, on a travaillé jour et nuit pour trouver une solution. On a essayé c’est déjà une grande marque de respect. Chacun son opinion. C’est assez frustrant parce qu’on est là pour les clubs et on travaille avec eux donc oui je comprends leur position mais avec 42 clubs c’est vrai que ce n’est pas évident de rendre tout le monde content.

Le problème peut-il potentiellement se poser à nouveau ?

Ces risques ont été identifiés longtemps à l’avance donc s’il devait y avoir une finale avec les Français, nous avons trouvé une solution. S’il devait y avoir d’autres match comme pour la troisième place je crois que nous n’avons pas de solution.