L'histoire est tellement belle que même 25 années plus tard, on continue d'en parler. Quel souvenir, ce 25 janvier 1997, date du sacre de Brive en Coupe d'Europe. Un authentique exploit pour les Coujoux, qui se sont offert les Tigers de Leicester en finale, suite à un parcours héroïque. Après la victoire du Stade toulousain lors de la première édition de la compétition, le CA Brive était pourtant loin d'être un favori pour le titre. Mais les derniers demi-finalistes du championnat de France réussissent à gagner tous leurs matchs depuis le début de la compétition, avec notamment des succès face à l'Ulster, aux Harlequins, Llanelli et Cardiff.

En finale, les coéquipiers de Laurent Travers affrontent Leicester, tombeur du tenant du titre toulousain. Sur la pelouse de l'Arms Park de Cardiff, Sebastien Viars est le premier à s'illustrer, en marquant un superbe essai en éliminant de nombreux adversaires dans une course de 50 mètres. Gérald Fabre, le pied de Titou Lamaison et un génial doublé de Sébastien Carrat viennent ensuite alourdir le score. Le CAB de Patrick Sebastien l'emporte (28-9) et soulève cette fameuse Coupe d'Europe qui, 25 ans après, reste gravée dans les mémoires.