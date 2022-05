C'est un homme très expérimenté qui arbitrera la finale de la Champions Cup opposant la province irlandaise du Leinster au club français de la Rochelle. En effet, l'Anglais Wayne Barnes effectuera son 90ème match en Champions Cup (ex H-Cup) et sa troisième finale après 2010 et 2018, où il y avait déjà le Leinster. Pour ce choc au sommet qui se tiendra au Stade Vélodrome, il sera assisté de Matthew Carley et Christophe Ridley tandis que Tim Foley sera l'arbitre vidéo.

Concernant le duel franco-français entre Toulon et Lyon, Luke Pearce sera chargé de diriger cette finale de Challenge Cup. Un exercice d'arbitrage entre club français qu'il maîtrise puisque c'est lui qui était au sifflet lors de la précédente finale de Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle. Il pourra s'appuyer sur ses assistants Andrew Brace et Franck Murphy. Ian Tempest sera lui à la vidéo.