Peu avant la demi-heure, Danny Care sauvait miraculeusement une touche de Pollard et trouvait Marcus Smith. Le génie anglais transperçait le rideau montpelliérain tel un funambule, et se faufilait jusque sur les cinquante mètres. Là, il trouvait le soutien de Murley, lequel jouait parfaitement son deux contre un avec Joe Marchant, arrivé à hauteur. Le centre international mettait les cannes et finissait cette superbe action venue d'ailleurs. Du grand art.