Munster - Stade toulousain

Déjà victorieux l’an passé sur la pelouse de Thomond Park, les Toulousains se déplacent à nouveau chez le Munster, mais à l’Aviva Stadium cette fois-ci. Les tenants du titre doivent s’attendre à un rude combat chez des Irlandais revanchards. Mais les stadistes peuvent compter sur leurs cadres et leur charnière de feu pour emballer la rencontre. Au terme d’un match très accroché, nous voyons donc les hommes d’Ugo Mola se qualifier pour les demi-finales.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 65 vote(s) Munster Match nul Stade toulousain

Notre pronostic : Victoire de Toulouse

Leicester – Leinster

Leader de Premiership, Leicester accueil le Leinster sur la pelouse de Welford Road. Malgré une équipe solide le déplacement s’annonce compliqué pour les Irlandais. La forteresse des Tigers semble imprenable : 12 victoires sur 12 possibles et environ 30 points inscrits de moyenne. Dans un match aux grandes envolées, nous voyons donc les locaux s’imposer grâce à l’avantage du terrain.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 51 vote(s) Leicester Match nul Leinster

Notre pronostic : Victoire de Leicester

Stade rochelais – Montpellier

Déplacement périlleux pour Montpellier. Vainqueurs à deux reprises des Rochelais cette saison, les Montpelliérains se déplacent dans la forteresse Marcel-Deflandre. Les leaders du Top 14 sont sur deux défaites consécutives et sont amputés de Cobus Reinach et Paul Willemse jusqu’à la fin de la saison. Nous voyons donc les Rochelais prendre leur revanche et s’imposer face à Montpellier.

Selon vous, qui va l'emporter Sondage 47 vote(s) La Rochelle Match nul Montpellier

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Racing 92 – Sale Sharks

Les Racingmens en patron chez eux. Les hommes de Laurent Travers sont sur une série de cinq matchs victorieux. Ils pourront s’appuyer sur les retours en forme de Vakatawa et Teddy Thomas pour emballer la rencontre sur la pelouse synthétique de Paris La Défense Arena. Nous voyons donc une victoire du Racing 92

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 41 vote(s) Racing 92 Match nul Sale sharks

Notre pronostic : Victoire du Racing 92