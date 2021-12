Par un communiqué de presse, c'est l'instance organisatrice de la compétition, l'EPCR qui a annoncé la nouvelle ce mardi. Le club de Llanelli avait fait part de ses doutes à aligner une équipe compétitive pour ce premier match, qui devait se jouer samedi à Ashton Gate, le terrain de Bristol, suite à plusieurs cas détectés lors d'un déplacement en Afrique du Sud. "Les Scarlets, les Bristol Bears et l’EPCR ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que le match ait lieu. Cependant, cela n’a pas été possible et il est regrettable que le match soit désormais annulé", a déclaré l'EPCR.

Malgré la proposition des Ospreys de prêter certains joueurs à leurs voisins pour la compétition et au vu de l'incapacité de reporter la rencontre, vu qu'aucun autre week-end n'est libre dans le calendrier, les Scarlets ont décidé de déclarer forfait et perdent donc cette rencontre sur tapis vert (28-0). Il s'agit ici du premier match annulé de la compétition, alors qu'elle n'a même pas encore commencée. Seuls des matchs de United Rugby Championship avaient déjà été annulés dans le monde professionnel cette saison. Il est à noter que les Scarlets sont les futurs adversaires de l'Union Bordeaux-Bègles le 19 décembre prochain.

D'autres clubs touchés

D'autres clubs comme Cardiff, futur adversaire du Stade toulousain, ont aussi été touchés par la pandémie ces derniers jours et se posent des questions quant à l'équipe qu'ils pourraient aligner lors de la première journée. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer ces rencontres. L’équipe sera composée des internationaux qui ne sont pas venus avec nous en Afrique du Sud et de certains de nos meilleurs joueurs de l’académie (les espoirs, N.D.L.R.). Je suis confiant. Ils vont porter ce maillot avec fierté. Mais nous avons besoin du soutien du public de Cardiff", avait lancé Dai Young, l'entraîneur des Blues.