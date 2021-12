Le groupe entier de Montpellier avait été testé ce lundi après la découverte de quatre cas positifs dont deux membres du staff et deux joueurs. Les entraînements du lundi avaient été annulés et l'ensemble du groupe placé à l'isolement. Les résultats de ces tests révèlent donc un cinquième cas. Un chiffre inquiétant puisque dans le règlement de l'ECPR (organisatrice de la coupe d'Europe) de l'année dernière, un forfait était déclaré pour l'équipe ayant dépassé ce seuil. Mais cette saison, la règle concernant une annulation demeure inconnue. La tenue de la rencontre face au Leinster est donc fortement menacée, d'autant plus que des cas positifs ont aussi été déclarés du côté des Irlandais.

"Il s'agit du 5ème cas de contamination détecté sur une période de 7 jours dans l'effectif héraultais, ce qui impacte considérablement la préparation du match face au Leinster Rugby prévue le vendredi 17 décembre", a déclaré le club. En attendant, les entraînements des Montpelliérains ont lieu par groupes séparés et tous les membres du club seront de nouveau testés mercredi.