Comment jugez-vous cette entrée en Champions Cup ?

On a rempli le contrat avec des fulgurances qui sont parfois très talentueuses, basées sur des choses plutôt intéressantes au niveau du jeu. Puis il y a eu des moments de faiblesse, et on sait que, sur synthétique, ça peut jouer des tours. Durant une bonne partie de la première mi-temps, nous étions toujours à portée d'un contre, puis nous nous sommes mis à l'abri assez rapidement. Il y a quelques points noirs, comme la blessure de Charlie Faumuina à l'échauffement et celle de Baptiste Germain en fin de match. En Coupe d'Europe, tout est accéléré et exacerbé, donc il faut qu'on profite de cette victoire mais qu'on bascule vite sur la réception des Wasps.

Comment avez-vous appréhendé ce rendez-vous face à une équipe très hétérogène, dans un contexte particulier ?

On se rend compte que ce sport a quand même des vertus incroyables, dès l'instant où l'on met de l'intensité. Et qu'au-delà des noms qu'on peut aligner sur une feuille de match, la réalité reste l'envie qu'on y met. Force est de reconnaître qu'on a affronté une équipe galloise valeureuse, avec des garçons ultra talentueux au milieu de tout ça, comme Halaholo, Josh Adams ou Tomos Williams. Même fragilisés, ils étaient dangereux. Il fallait faire plus que le job, ce qu'on a été capable de faire, parfois sur le plan individuel et un peu moins collectivement. Je regrette un peu ce manque de maîtrise collective même si on a su convertir par des points tous les moments clés de la rencontre. Nous sommes entrés dans la compétition face à une équipe qui avait décidé de beaucoup jouer, de mettre beaucoup de rythme. Au moins, cela aura le mérite de nous avoir repoussé dans nos retranchements.

Et il faudra donc vite se tourner sur la réception des Wasps maintenant...

On a déjà pas mal bossé dessus car on a identifié la Coupe d'Europe comme une compétition dans laquelle on veut bien figurer. On a anticipé des choses sur les Wasps et leur match contre le Munster (ce dimanche, N.D.L.R.) pourrait être révélateur. C'est une équipe qui peut être étonnante en termes de résultats sur les deux dernières saisons, capable de battre n'importe qui, dont des grosses écuries comme Exeter, Leicester ou les Saracens, puis de s'effondrer contre des adversaires moins ambitieux. Nous sommes certains d'affronter une équipe de haut niveau avec certains gros joueurs qui sont en train de rentrer. Nous sommes prévenus. Le stade sera plein à Ernest-Wallon et j'espère qu'on pourra montrer un chouette visage.