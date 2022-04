C'était le grand retour de Pita Ahki, samedi dernier, après plus de deux mois d'absences. Mais il n'était pas à l'entraînement ce mardi...

Malheureusement, Pita gère son corps avec la difficulté d'enchaîner et donc de récupérer. Mais on espère que son opération autour du genou ne sera qu'un mauvais souvenir même si, là, il a un peu réagi. On n'a pas pris trop de risques hier et aujourd'hui. On attend de voir jeudi, si on peut l'embarquer à Belfast.

Antoine Dupont était aussi absent à l'entraînement de mardi. Y a-t-il une forme d'inquiétude en vue du match décisif de ce week-end ?

Toujours quand ils sont absents.

Au niveau de l'état des troupes, y a-t-il d'autres retours à prévoir ?

Pas plus que ça. On a plutôt des petits soucis avec Cyril Baille (fatigue) et François Cros (hanche), qui sont un peu touchés. On paye toujours les échéances passées du XV de France et surtout un match de haut niveau contre l'Ulster, qui a cogné fort pendant 39 minutes de temps de jeu. Forcément, ça laisse des traces. Après, j'ai presque envie de vous dire tant mieux (rire), au moins ça signifie qu'on joue des matchs de très haut niveau et il n'y a rien de plus formateur. Pour autant, il est clair que j'aurais apprécié disposer de mon effectif au complet, mais à nous de trouver un certain équilibre.

Auriez-vous aimé gérer physiquement le retour des internationaux ?

Forcément. Aujourd'hui, sur les dix internationaux qui ont fini l'aventure du Grand chelem, c'est-à-dire les trois dernières échéances de l'équipe de France, sept ont été touchés par des blessures directes ou indirectes post-tournoi. Surtout qu'ils n'ont pas eu de coupure, donc je vais leur donner quelques jours de manière évidente après l'Ulster, car je n'ai pas le choix et je n'ai pas envie de prendre de risque avec leur santé. Mais je suis tout à fait conscient que nous ne sommes pas les seuls.

Où en est Julien Marchand au niveau de sa blessure ?

Julien sera en reprise de course ce mercredi. On espère pouvoir le récupérer sur le match de Toulon, mais je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu juste et puis surtout pour La Rochelle, qui est l'équipe en forme du moment.

Julien Marchand peu avant sa blessure à l'échauffement, à Castres.Icon Sport

Quant à l'exclusion de Mallia, il n'y a pas encore de date fixée pour sa commission de discipline...

Juan Cruz (Mallia), en terme de règle, est suspendu pour le match qui suit et donc la commission est reporté au mercredi d'après. Cela peut-être le mardi, le mercredi ou le jeudi, en fonction des panels juridiques de l'EPCR. On prépare donc sa défense avec quelques jurisprudences, qui nous amènent quelques cas assez particuliers. Parfois, les sanctions étaient quasiment blanches ; des fois, un seul match, voire quinze jours et c'est aller jusqu'à 5-6 semaines. On espère le récupérer au plus vite, car c'est un élément déterminant de notre effectif.

Propos recueillis par Julien SOURNIES